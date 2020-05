I morgon är passagerarfärjorna tillbaka i Mariehamns hamn

Tallink Siljas fartyg Baltic Princess och Galaxy börjar från och med i morgon torsdag igen ta in i Mariehamn. Under coronakrisen har fartygen undantagsvis gått via hamnen i Långnäs.

För närvarande trafikerar bara två av Tallink Siljas fartyg rutten Finland-Sverige för att säkerställa livsnödvändig frakt av till exempel mediciner och livsmedel. Också resenärer med tillstånd att gå i land i sin destination kan åka med.

Passagerarkapaciteten har skurits ner till hälften av den normala, och ombord gäller extraordinära säkerhetsåtgärder.

Baltic Princess och Galaxy kör rutten Åbo-Mariehamn-Stockholm enligt normal tidtabell, framgår det av dagens pressmeddelande.

Källa: Tallink Silja