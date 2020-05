Raseborgs slott restaureras - regnvatten sliter på murar och träbroar

10 virhettä Heroes of the Baltic Sea -sarjassa

Yle TV2:n Heroes of the Baltic Sea -sarja yhdistää historiallista draamaa ja nykypäivän seikkailurealitya. Historialliseen draamaan on kuitenkin ujutettu tietoisesti historiallisia epäkohtia, jotka ovat herättäneet aktiivista keskustelua myös julkisuudessa.