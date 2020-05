Rymdfebern tilltar i USA när de första astronauterna på nio år ska lyfta från amerikansk mark: "Det här är ett ögonblick då vi alla kan låta oss inspireras av vad framtiden kan komma att föra med sig"

På onsdag riktas rymdentusiasternas blickar mot USA och Florida.

Klockan 23.33 finsk tid ska rymdföretaget SpaceX farkost Crew Dragon skjutas upp från rymdcentret Kennedy i Florida till den internationella rymdstationen ISS.

Ombord finns de erfarna astronauterna Douglas Hurley (53 år) och Bob Behnken (49 år).

Det är första gången på nio år som Nasa, USA:s federala myndighet för luft- och rymdfart, skickar upp astronauter från amerikansk mark.

Senaste gång Nasa skickade iväg astronauter från Florida var i juli 2011.

Händelsen ses som ett historiskt ögonblick som markerar USA:s återgång till bemannade rymdfärder i egen regi. Hittills har astronauter åkt iväg till stationen ISS med ryska farkoster som skjutits upp från Kazakstan.

Det är också första gången ett privat företag, SpaceX, sänder iväg astronauter i rymden.

Nasa har beviljat 3,1 miljarder dollar i federalt stöd till SpaceX och 4,5 miljarder till konkurrenten Boeing för utveckling av privata rymdresor.

SpaceX uppgav på tisdag att företaget nyligen håvat in 346 miljoner dollar i finansieringsrunda.

För Spacex och dess vd, entreprenören Elon Musk, markerar onsdagen en viktig milstolpe. Musk vill göra rymdresor mer kostnadseffektiva. Hans långsiktiga mål är att kolonisera Mars.

Nasa-chefen Jim Bridestine gav grönt ljus för uppskjutningen förra veckan efter att SpaceX genomfört de sista säkerhetstesterna på farkosten.

-Det här är ett ögonblick då vi alla kan låta oss inspireras av vad framtiden kan komma att föra med sig, sa Bridestine.

De två astronauterna Hurley och Behnken vet inte ännu hur lång tid de kommer att tillbringa på rymdstationen ISS. Det kan handla om mellan en och fyra månader. Just nu finns en amerikansk astronaut, Chris Cassidy, på stationen.

-Bob och jag har jobbat med det här programmet i fem år, dag och natt, sade Hurley förra veckan när han och Behnken anlände till Florida.

Spacex gjorde en lyckad obemannad rymdfärd med Crew Dragon ifjol.

Det som kan äventyra onsdagens avfärd är väderförhållandena. Regn och tropiska vindar kan utgöra en riskfaktor som kan skjuta upp färden till lördag eller söndag, enligt SpaceX.

President Donald Trump och vicepresidenten Mike Pence kommer att närvara i Florida vid avfärden, enligt Vita huset.

Vita huset har porträtterat händelsen som ett led i Trumps löfte om att återupprätta “amerikansk dominans i rymden”.

Nasa har uppmanat intresserade invånare i Florida att inte samlas i stora grupper för att följa med avfärden på grund av coronapandemin. Myndigheten begränsar också antalet besökare inne i rymdcentret.