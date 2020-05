Vid havet gör man sig redo att ta emot de italienska turisterna även i år – "Italienarna har lust att komma ut och vill vara vid havet som de brukar"

De flesta italienare har återgått till arbetet. Men snart är sommaren här och badsäsongen närmar sig. Men hur blir det i år? Vid havet förbereder sig anläggningarna för att kunna ta emot badgäster även i år. Det krävs dock grundläggande planering av placering av solstolar och aktiviteter såsom lek och sport när regler för social distansering ska tillämpas.

Det är en regnig onsdag morgon. Två dagar efter att butikerna i Italien återigen fick lov att öppna upp efter karantänen. Jag möter upp affärsinnehavaren Barbara Boccadoro, som säljer badkläder.

En vanlig säsong brukar sträcka sig från april till september. Men i år har den ännu inte startat.

– Om det någonsin kommer att komma igång i år är jag tveksam till, säger Barbara Boccadoro.

Hon tillägger:

– Jag har en känsla av att människor är terroriserade av den här coronapandemin, och att många är för skrämda för att ge sig iväg på semester. Effekter som vi kommer leva med länge.

Barbara Boccadoro är tveksam till om hon kommer att kunna fortsätta sin lilla affärsverksamhet in i nästa år. Barbara Boccadoro står i sin klädaffär i Italien. Bild: Christin Sandberg

Vid den här tiden på året brukar turistmål i norr runt exempelvis Gardasjön och Comosjön vara välbesökta. Men i år har turisterna uteblivit.

Regeringen vill ha igång den inhemska turismen och har bland annat utlovat en semesterbonus till familjer som önskar åka på semester.

Detta medan andra länder, såsom Kroatien och Grekland, har gått längre och förhandlat om särskilda turistkorridorer för att locka utländska turister till landet.

Svårt för barer och restauranger

I Rom har bara en tredjedel av alla barer och restauranger dragit upp ståljalusierna sedan de fick klartecken att öppna.

– Bara att fylla upp matförråden för restaurangerna är en stor kostnad, som alla inte kan bära, säger Boccadoro.

För verkligheten är att många restaurang- och butiksinnehavare knappt gick runt innan krisen. Sedan åren efter finanskrisen år 2008 har de ekonomiska förutsättningarna aldrig blivit sig lika.

– Jag öppnade upp min butik 1995, och från år 2010 sjönk intäkterna drastiskt. År 2017 fakturerade jag 60 procent mindre än vad jag hade gjort de första femton åren, säger Boccadoro. Och där omkring har det stannat.

– Jag hade inte ens kunnat ha den här rörelsen om jag inte haft en man som tjänar tillräckligt för att försörja vår familj, fortsätter hon och förklarar att hon ger det en chans. Men kommer det inte igång emot jul kommer hon se sig om efter ett annat arbete.

Amedeo Tarsi, som driver en camping på sandstranden vid Adriatiska havet sedan femtio år tillbaka, är betydligt mer optimistisk.

– Italienarna har lust att komma ut och vill vara vid havet som de brukar, säger han när jag möter upp honom en solig dag på campingen Stella Maris i Fano där det klipps buskar och snickras på altanerna.

Solbadande turister vid Adriatiska havet. Bild tagen på en strand. I bilden syns ryggarna på några personer som sitter på stranden. Bild: Christin Sandberg

Försäsongsarbetet är i gång, bara lite senare än vanligt. De flesta strandanläggningar brukar ta emot sina första gäster redan vid påsk för att sedan ha full ruljans till slutet av september. Men i år är allt annorlunda.

Tarsi pekar mot datorskärmen som visar att han precis tittat på olika alternativ för saneringsutrustning.

– De nya rutinerna för städning är kanske det som innebär mest merarbete, säger han.

– De delade toaletterna måste rengöras och desinficeras tre gånger om dagen. Alla bungalows måste saneras vid varje byte. Även poolområdet måste hållas efter och rengöras oftare, fortsätter han.

Han avbryts av att telefonen ringer. Det är hans fru som säger att det är viktigt vilka produkter man väljer för rengöring och sanering, eftersom många rent av kan vara skadliga för människan.

Badstolarna måste ligga på ett tillräckligt avstånd från varandra. En tom strand med badstolar. Bild: Christin Sandberg

Svårt att hålla koll på att alla håller avstånd under spel och lekar

En annan stor utmaning i år är att se till att det är avstånd mellan människor. Det är inte helt lätt på en camping där husvagnar, tält och bungalows ligger på rad och sociala aktiviteter är en lockelserna.

– På stranden har vi behövt öka avståndet mellan alla parasoll och solstolar, men vi har turen att ha mycket plats och dessutom finns det fri strand på båda sidor så jag har ansökt om att få utöka min anläggning ett tiotal meter, säger han.

Beachtennisplanen förbereds inför en ny badsäsong. En traktor på en strand. Bild: Christin Sandberg

Fria stränder är inte normen vid populära turistorter i Italien, även om de brukar gå att hitta mellan alla solstolsanläggningar efter en del letande.

– Det vi måste fundera mest kring är hur vi ska göra med alla aktiviteter vi brukar anordna, säger Tarsi.

Dels handlar det om sportaktiviteter såsom beachvolley, fotbollstennis och vattengymnastik i poolen. På stranden får de vanligtvis populära lekplatserna finnas kvar om man kan garantera att endast ett barn i taget leker där.

– Vi har en stor och organiserad barnverksamhet, som vi måste tänka igenom och göra om, eftersom inte barnen heller kan umgås i grupp utan också måste respektera den sociala distansen.

– Och hur ska vi kontrollera att ingen tar in viruset in på campingen? Ska vi be dem intyga att de inte är sjuka eller mäta kroppstemperaturen? Inget av det känns okej. Men, ja det är sådant som återstår att se över, konstaterar han.

Det råder osäkerhet kring hur badsäsongen kommer bli i år. Tom strand i Italien med tomma badstolar och i bakgrunden syns byggnader. Bild: Christin Sandberg

Men på det stora hela menar Tarsi, som även är ordförande för Faita, som representerar alla turistföretag, som driver camping eller stugbyar utomhus - i Marche är de 34 stycken - att det mesta är under kontroll.

– Fast jag hade en grupp ungdomar som precis hörde av sig. De brukar komma hit och tälta varje år, men det får de ju egentligen inte i år. Det får bara vara familjer eller nära anhöriga som umgås i grupp, säger han.

Så inga stora middagar, långbord eller fester kommer kunna anordnas.

Och så måste alla bära munskydd.

Tarsi uppmanar sitt sexåriga barnbarn Nathan, som cyklar fram och tillbaka inne på campingområdet, att ha munskyddet på hela sommaren för att föregå med gott exempel inför de andra barnen som alltid samlas här på sommaren.

Amedeo Tarsis barnbarn Nicole med sina barn Nathan, Cloe och nyfödda Janys. De tillbringar hela somrarna på campingen och stortrivs. Kvinna tillsammans med tre barn. Bild: Christin Sandberg

Fyra generationer i familjen har i praktiken växt upp på campingen. Yrket har Tarsi dock lärt sig i Sverige. När han som ung man följde med några vänner på en tur till Sverige och blev kvar. Tillsammans med två av sina italienska vänner såg de under femton år alltid till att hotell Malmen på Södermalm var fullsatt varje natt.

Innan jag åker visar han mig de utskrivna bokningarna från föregående år.

– Jag ringer alla som var här förra året för att höra hur de mår och om de planerar att komma tillbaka till oss i år, säger Tarsi.

– Jag räknar med att vi kommer ha fullt under sommarmånaderna även i år, tillägger han.