Covid-19 har nu krävt över 100 000 coronaoffer i USA - alla delstater har ändå beslutat att lätta på restriktioner

Delstaten New York är värst drabbat med nästan en tredjedel av de 100 000 dödsoffren. Sjukhusen i New York är redan nu hårt ansträngda, trots att det värsta ännu ligger framför.

Över 100 000 insjuknade har nu dött av coronaviruset i USA, vilket är överlägset mest i världen. Under det senaste dygnet bekräftades drygt 1 400 nya dödsoffer vilket var dubbelt fler än under de tre föregående dagarna, då man bekräftade omkring 700 döda per dygn.

Det första amerikanska coronaoffret registrerades officiellt för drygt tre månader sedan, den 26 februari. Under samma period har man bekräftat över 1,7 miljoner coronafall.

Det verkliga antalet döda och smittade anses ändå vara i underkant och man antar att de första smittade och avlidna aldrig registrerades officiellt i början av februari.

Om man ser till antalet döda per capita så är dödstalet ändå lägre i USA än i flera europeiska länder, inklusive Storbritannien, Belgien, Frankrike, Italien och Spanien.

Delstaten New York står för nästan en tredjedel av alla dödsoffer, men där har kurvan pekat nedåt redan en tid.

Den demokratiska guvernören Andrew Cuomo kräver att republikanerna i kongressen och president Donald Trump snabbt godkänner demokraternas lagförslag om stöd till drabbade delstater som New York, något som de tills vidare har vägrat att göra.

- Delstater som drabbades värst av pandemin står för en tredjedel av landets bruttonationalprodukt. Hur kan man säga åt en tredjedel av landet att dra åt fanders, undrade Cuomo efter att ha träffat Trump på onsdagen.

Vita husets rådgivare Anthony Fauci bär ansiktsskydd i motsats till sin chef Donald Trump.

Läget värre i 20 delstater

Läget förvärras nu i 20 delstater, främst i mellersta och södra USA, enligt det amerikanska smittskyddscentret CDC.

Trots det har samtliga 50 delstater redan beslutat att lätta på coronarestriktioner på olika sätt.

Många guvernörer kräver i likhet med Cuomo att staten nu satsar på stimulansåtgärder så som stora infrastrukturprojekt, för att underlätta den enorma arbetslösheten då över 40 miljoner amerikaner har ansökt om arbetslöshetsunderstöd under de tre senaste månaderna.

Flera stora casinon och hotell i Las Vegas meddelade igår att de kommer att slå upp dörrarna inom kort. Det gäller till exempel hotellkedjan MSM Resort som öppnar fyra casinon den 4 juni.

Världens största nöjespark, Walt Disney World i Florida, kommer att öppnas stegvis från och med den 11 juli förutsatt att delstaten ger grönt ljus.

Vita husets rådgivare, epidemiologen Anthony Fauci varnar ändå delstaterna för att lätta på restriktioner alltför våghalsigt. Han rekommenderar också att folk bär ansiktsmask då de rör sig utanför hemmet.

- Jag vill skydda mig själv och jag vill skydda andra. Jag vill också vara en symbol för det, så att folk ser vad de borde göra, konstaterade Fauci i en intervju på tv-kanalen CNN.

Han bar demonstrativt ett ansiktsskydd i motsats till sin chef, president Donald Trump som konsekvent har förringat behovet av ansiktsskydd.

