Humlan döljer många hemligheter - Följ med på en djupdykning i humlans medryckande värld

Pihassa tämä pörriäisherkku tarvitsee kuria ja rajoja.

Suomalaisilla on voikukkiin viha-rakkaussuhde: kun yksi juurii keltaista vihulaista pihastaan, toinen solmii kauniin kukkaseppeleen. Jos pörriäisiltä kysytään, voikukka leveine kukintoineen on kesän ehkä runsain buffetpöytä – oikea pölyttäjän unelma. Ilman pölyttäjiä me ihmiset emme pärjää. On siis aika palauttaa voikukan maine ja kunnia!