Hur ser coronaepidemin i Finland ut just nu? Svenska Yle rapporterar live från ministeriets och THL:s pressträff

Över 1 400 dödsoffer under det senaste dygnet.

Över 100 000 insjuknade har nu dött av coronaviruset i USA, vilket är överlägset mest i världen. Under det senaste dygnet bekräftades drygt 1 400 nya dödsoffer vilket var dubbelt fler än under de tre föregående dagarna, då man bekräftade omkring 700 döda per dygn.