Bara slask! Åshöjdens musikklasser gjorde en sång mot klimatförändringen

Djurarter minskar, isbjörnar och säl,

kan vi inte inse, de’ e nånting vi gör fel?

Så sjunger eleverna i musikklasserna i Åshöjdens grundskola i Helsingfors i sin nya klimatsång Bara slask.

Under vårterminen har eleverna jobbat med sin klimatsång på olika sätt tillsammans med sin lärare Anna Schultz.

Det började redan i januari med en workshop med Petter Korkman. Eleverna skrev ord och musik tillsammans och sedan fortsatte de att jobba med sången under musiklektionerna.

När det blev dags att banda in sången hade coronaläget gjort att skolan hade övergått till distansundervisning. Då lades projektet först på is. Hur skulle man kunna banda in sången på distans?

Sång och bandning på distans

Vid tidigare motsvarande projekt har man bandat in så att alla 45 elever har sjungit tillsammans, nu skulle eleverna sjunga och banda ensamma hemma, eller med hjälp av sina föräldrar. Ingen lätt uppgifte när man är 9-13 år.

– Den blev mycket bättre än jag hade trott för ibland när man sjunger ensam så kan det bli lite falskt. Och sen om man tänker att man sätter ihop allting så tänkte jag att det skulle bli lite falskt och osäkert, men så blev det ju inte alls, konstaterar Siri Stenius som går i femte klass i Åshöjden.

Hur kändes det för er att göra som ni gjorde?

– Första gången gick jättedåligt, men andra gången gick det helt bra, men det var nog svårare än vanligt, säger Isak Meriläinen.

Skulle ni vilja göra något på nytt på samma sätt?

– Jag vill nog hellre göra med kören här i skolan. Det var nog i det jobbigaste laget att göra det på det här viset, säger Theo Zilliacus.

- Men mina modiga elever gjorde sitt allra bästa och mångas föräldrar engagerade sig och hjälpte dem och idag fick vi se resultatet, berättar Anna Schultz.

Engagerade barn och unga

Petter Korkman är projektchef vid Kulturfabriken för informationsspridning och personen bakom G SongLab låtskrivningsverkstärna.

Han har i många år jobbat med barn och musikworkshops. Han tycker det dessutom är roligt att idag se hur engagerade barn är i viktiga samhällsfrågor.

– Personligen ser jag det som väldigt angeläget att barn och unga uttrycker sina krav och åsikter. Att göra det i sång och musik är både roligt och förstärkande. Vilket den här sången minsann visar, säger han.

Korkman har bearbetat materialet och klippt ihop videon. Till videon har man också fått använda naturbilder från Greenpeace.

Både elever och lärare är märkbart nöjda över resultatet, som blev ett fint avslut på en märklig vår.

– Jag är väldigt stolt och glad över vår sång, jag har engagerade, ivriga och glada sångare i min kör. Och eftersom vi bandade på distans blev det hela ännu mer personligt än vanligt, det känns fint, säger Anna Schultz.