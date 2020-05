Tiina Laitala tror också att förbundet gör så mycket de kan.

– Men vad är tillräckligt? Och är det ens möjligt att få bort hjärnskakningar helt och hållet, oberoende vilken gren vi talar om? Jag vet inte om det är det. Alltid då man går ut på planen tar man en risk, man kan få problem med knäna eller huvudet.

En risk som Karl-Filip Eriksson är villig att ta varje gång han ställer sig mellan stolparna.

Skulle en fjärde hjärnskakning innebära slutet på din karriär?

– Det beror nog helt på situationen. Inte kastar jag in handduken genast jag får en smäll i huvudet, men nog är jag medveten om det på ett annat sätt än tidigare. Jag kan känna efter och känna igen symptomen. Men många smällar är ofarliga.

