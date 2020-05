Leas och Arthurs bil brann i Esbo - polisen misstänker att samma gärningsman står bakom tiotals bilbränder i regionen under de senaste åren

Det verkar mer och mer som om fallet med bilen som tändes på i Notviken i Esbo hör till samma serie bilbränder som härjat i Mattbytrakten sedan år 2017.

Paret Lea Ekblad och Arthur Tollett vaknade till ett obehagligt telefonsamtal i lördags. Det var polisen som meddelade att deras bil brandskadats då bilen intill hade tuttats på under natten.

- Det stank ju som bara vad i hela byn, så när vi promenerade ner till parkeringsplatsen så kände man genast lukten, berättar Lea Ekblad.

Eva och Arthurs bil antändes i bilbrand i Esbo. Bil som brann i Notviken Bild: Arthur Tollett

Deras bil stod parkerad på en av de få gratisparkeringar som finns i området, bredvid den bil som hade antänts.

- Vår bil fick svåra brandskador på höger sida och till all tur började inte bensinen brinna, vi hade nämligen precis tankat den, fortsätter hon.

Själva området upplevs som ganska lugnt. Paret bor i en studielägenhet och alldeles intill parkeringsplatsen finns rad- och parhuslägenheter bara några tiotals meter från havet.

- Det här känns ju nog rätt otäckt. Man är ju annars ganska trygg här, så om någon har råkat se något eller har haft en rörelseaktiverad kamera i sin bil så kontakta gärna polisen.

Lea och Arthurs bil är bortbogserad med den antända bilen är kvar. Bil som brann i Notviken Bild: Mathias Gustafsson / YLE

Polisen vill gärna höra möjliga vittnen

Polisen vill ha in möjliga tips om fallet. I det här skedet fortskrider undersökningarna men ännu finns inga misstänkta.

- Vi tror att det här är en del av samma serie bilbränder vi sett i några år, berättar kriminalöverkommisarie Kari Siivo, från Västra Nylands polisinrättning.

Sedan år 2017 har området kring Mattby i Esbo härjats av liknande bilbränder. Under våren och början av sommaren samma år tändes ett tiotal bilar på. Året efter brann färre, under fem bilar men under år 2019 brann åtta bilar i Mattbytrakten. Siivo tror det är samma gärningsman.

- De här fallen har alla liknande antändningssätt så vi utgår ifrån att det är en del av samma serie, säger han.

På sociala medier har ryktena florerat fritt och vilt. En del har dragit paralleller till bilbränderna i Malmö. Det dementerar överkriminalkommisarie Siivo totalt.

- Nej, något sådant finns det inga belägg för här. Det går inte att jämföra de här bränderna med varandra, säger han.