Niondeklassare i Tenala om coronavåren och distansskola: ”Spännande i början men tråkigt på slutet”

Först var det spännande, sedan blev det tråkigt och stundtals kändes det också tungt och ensamt. Så sammanfattar några niondeklassare i Höjdens skola i Tenala vårens distansundervisning.

Det har känts bra att få komma tillbaka och få ett ordentligt avslut på skolan.

I synnerhet att få en ordentlig avslutning på en nio år lång grundskola känns viktigt för Wilma Lindholm, Emilia Kytöpuro och Milla Hyvönen.

- Det är trevligt att se alla kompisar före man slutar, säger Wilma Lindholm.

- För inte ser man dem sen mera, kanske vissa, men inte alla efter sommarlovet, tillägger Emilia Kytöpuro.

- Jo, för många av oss far till olika håll efter det här, säger Milla Hyvönen.

Tenalabon Wilma Lindholm har gått i samma skola i nio års tid, eftersom Höjdens skola omfattar årskurserna 1 till 9.

Bromarvborna Emilia Kytöpuro och Milla Hyvönen har åkt buss till Tenala de senaste tre åren.

I synnerhet Milla Hyvönen har märkt en fördel med att gå i distansskola. Hennes skolväg från Padva i Bromarv till Tenala är närmare 40 kilometer.

- Jag har fått sova längre om mornarna, säger hon.

- Vi har säkert också blivit mer ansvarsfulla när vi har varit tvungna att tänka efter och själva lägga upp dagen, säger Wilma Lindholm som tror att många elever har fått flera nya färdigheter.

En 15-årig flicka med blont hår i hästsvans bak. Hon har en vit, vindtät jacka och grå halsduk på sig. Hon ser in i kameran och ler lite. Ett träd och ett hus i bakgrunden.

Längre sovmornar och mindre jäkt med att fixa sig klar till skolan eller jobbet. Det är nog inte bara Milla Hyvönen som har noterat den fördelen med den annars rätt tuffa coronavåren. En 15-årig flicka med blont hår i hästsvans bak. Hon har en vit, vindtät jacka och grå halsduk på sig. Hon ser in i kameran och ler lite. Ett träd och ett hus i bakgrunden. Bild: Yle / Tiina Grönroos

Alla tre tycker ändå det känns bra nu när de åter kan träffas i skolan.

- Det känns som att våren har gått förbi jättesnabbt, när vi inte varit i skolan. Säger Emilia Kytöpuro.