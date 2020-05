USA:s president Trump bryter med WHO och avvecklar särbehandlingen av Hongkong

President Trump meddelar att USA slutar ge pengar till WHO och avvecklar särbehandlingen av Hongkong. Donald Trump står vid ett talarpodium. I bakgrunden syns USA:s flagga. Bild: European Pressphoto Agency EPA

President Donald Trump meddelade under en presskonferens på fredagen att USA:s medlemskap i Världshälsoorganisationen WHO avslutas helt och hållet. Det här efter att han länge hotat om att dra tillbaka bidraget.

I stället kommer pengarna att delas ut till andra organisationer.

Trump kritiserar WHO för att inte ha gjort tillräckligt för att förhindra spridningen av coronaviruset och säger samtidigt att WHO blivit "Kinas marionett". USA är WHO:s största bidragsgivare med omkring 400 miljoner dollar förra året.

Trump menar att Kina pressat WHO att "vilseleda resten av världen".

– Kina har total kontroll över WHO trots att de betalar endast 40 miljoner dollar per år till organisationen, sade Trump under presskonferensen.

Trump meddelade samtidigt att USA börjar avveckla de särskilda handelsrelationerna med Hongkong. Presidenten säger att Hongkong inte längre är självständigt i och med Kinas nya säkerhetslag.

Kina och Hongkong på tapeten

Donald Trump säger att Kina brutit mot sitt löfte om att försäkra Hongkongs självstyre. Han säger också att sanktioner kommer riktas mot de tjänstemän som är skyldiga i fråga om Kinas behandling av Hongkong.

Trumpadministrationen ska nu inleda en process för att slopa de politiska undantag som ger Hongkong särbehandling. Han beskriver Kinas ingripande mot Hongkong som en tragedi både för Kina, Hongkong och resten av världen.

Trump berättade också att man förbjuder inresa i USA för kinesiska studerande som har kopplingar till kinesiska institutioner med militära band.

Nyheten kommer efter att Kina i går tog ytterligare ett kliv mot att nedmontera Hongkongs självstyre, vilket i praktiken kan betyda slutet för press- och yttrandefriheten i Hongkong. Den kinesiska folkkongressen beslutade nästan enhälligt att godkänna ett förslag till en ny säkerhetslag för territoriet.

I och med säkerhetslagen blir det brottsligt att ifrågasätta Pekings auktoritet i Hongkong och Fastlandskina får rätt att skapa egna säkerhetsorgan i staden.

Trump tog inte emot några frågor efter presskonferensen och nämnde inget om de pågående händelserna i Minneapolis.

Källor: Reuters. AFP