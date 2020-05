De massiva protesterna mot polisvåld fortsätter i USA – Vita huset stängdes tillfälligt

Protesterna efter att George Floyd dött efter ett brutalt polisingripande har spridit sig över hela USA. I Washington fick Vita huset stänga tillfälligt på grund av protester utanför.

Polisen som tryckte sitt knä mot Floyds nacke i Minneapolis greps under fredagen. Han åtalas för dråp och mord av tredje graden, enligt åklagaren är det också möjligt att fler åtalspunkter blir aktuella i ett senare skede. De tre andra involverade poliserna har sparkats.

I Minneapolis utfärdade stadens borgmästare ett nattligt utegångsförbud, men trots det var gatorna fortsatt fyllda av människor.

Demonstranterna kräver att afroamerikaner ska behandlas rättvist, och att alla fyra polismän som var involverade i händelsen ska gripas.

Händelsen har aktualiserat diskussionen om polisbrutalitet, särskilt mot afroamerikaner. Paralleller har också dragits med andra liknande fall, som fallet Eric Garner. Garner ströps av polis, trots att han precis som Floyd upprepade gånger sagt att han inte kan andas.

Bild: EPA-EFE/All Over Press

Vita huset fick stänga tillfälligt på grund av protester utanför. Människor demonstrerar utanför Vita huset i Washington. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Stora demonstrationer ordnades i går kväll och i natt flera stora städer. Affärer har plundrats, fönster krossats, och fordon bränts på olika håll i landet.

I Detroit uppsökte en polis sjukhus efter att demonstranter kastat sten på honom, en demonstrant försökte köra på en cyklande polis. Nio personer har arresterats. En person har dött efter att skott avfyrats mot en folkmassa, polisen var inte involverad.

I Denver har polisen skjutit gummikulor för att hålla demonstranterna på avstånd. Nationalgardet ska också ha skjutit tårgas mot demonstranter i andra delar av Minneapolis.