Hradecky höll nollan och succéspelaren Kai Havertz stod för segermålet: Blev historisk men fick gå av planen med en skada

The first player to hit 35 Bundesliga goals before turning 21 🥇@kaihavertz29 pic.twitter.com/YYh612j2IJ