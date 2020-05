Hur känns det att avsluta skolåret denna vår? - så här svarar en lärare, student, förälder och högskolestuderande i Östnyland

Virtuella studentdimissioner och skolavslutningar i mindre grupper utan föräldrar. Yle Östnyland har pratat med personer i olika roller om hur de ser på skolavslutningen denna exceptionella vår.

På lördagen tar Lina Westerlund studenten vid Borgå gymnasium. På torsdagen träffar Yle Östnyland henne vid trapporna som leder ner mot Gymnasiegatan.

Ner för dessa trappor bärs i vanliga fall de nyblivna studenterna ut från skolan en sista gång. I år blir det inte så och studentdimissionen firas virtuellt.

- Det känns supertråkigt. Vi har väntat på det här i tre år och så är det jätteannorlunda. Vi får hoppas att vi kan ha den riktiga dimissionen den 29 augusti, säger Westerlund.

Den här våren får studenterna vid Borgå gymnasium lägga på studentmössorna hemma. En kvinna håller i en studentmössa i sina händer. Bild: Yle / Rebecka Svedberg

Tillsammans med familjen kommer hon att där hemma ha en liten ceremoni där de lägger på studentmössan när Westerlunds namn utropas.

- Vi har inte planerat något extra. Jag ska ta ett glas skumpa och bara njuta. Jag har inte planerat att någon ska bära ut mig där hemma men jag kommer absolut att sjunga "Den blomstertid nu kommer".

Efter lördagen kan Westerlund pusta ut. Både sommarjobb och studieplats till hösten är redan fixade.

I augusti bär det av till Sverige för att studera vid en musikallinje vid Wendelsbergs folkhögskola i Göteborg. För att bli antagen har Westerlund fått göra alla inträdesprov på distans.

Westerlund tänker fira studenten hemma med familjen och ett glas skumpa. En kvinna står på en trappa och håller i en studenmössa. Bild: Yle / Rebecka Svedberg

- Jag har skickat in teater-, sång- och dansprov. Det är flera hundratals sökande och ändå lyckades jag komma in. Jag var så förvånad över det, för det är en helt annan sak att live uppträda framför folk.

Hon berättar att det nog var lite konstigt att göra inträdesproven på distans. Speciellt då hon inte riktigt visste vem som såg på de prov hon skickat in.

Före flytten till Sverige blir det ännu en sommar i Borgå i teaterns tecken.

- Jag medverkar i Postbackens sommarteater, så mycket av tiden går till det. Och sen kommer det förstås att gå åt tid med flytten till Göteborg. Annars ska jag försöka ta det så lugnt som möjligt.

Intima vårfester klassvis

Den här våren firar inte heller grundskolorna några vanliga vårfester. Carina Astikainen, lärare i Lovisavikens skola i Lovisa, berättar att det känns konstigt att avsluta skolåret den här våren.

- Den här sista veckan har varit lång. Tidigare år har det varit ganska tydligt att terminen börjar ta slut men nu har vi precis kommit tillbaka till skolan och nu ska vi redan börja avsluta så det känns konstigt.

Trots att våren på många sätt varit utmanande och tung, berättar Astikainen att det varit en givande tid att vara lärare och att jobba på distans.

- Man har på riktigt utvecklat sig själv och sitt tankesätt och kollat på vilka andra sätt man kan undervisa.

Lovisavikens skola på våren just före ett oväder. Bild: Yle / Fredrika Lindholm

Astikainen berättar att det också varit positivt att se hur eleverna har tagit emot den här tiden med mycket förändringar.

-För specialklasselever kan det ibland vara en jättestor utmaning då det sker en plötslig förändring, men dom har varit jätteduktiga, motiverade och positivt inställda. Många av eleverna har till och med upplevt att det har varit skönt att vara hemma och jobba i en trygg miljö.

Innan det är dags att säga hejdå för det här läsåret ska klasserna på lördagen klassvis samlas för en liten avslutning.

- Var och en är med sin klassföreståndare och har kanske ett litet kort program med stipendieutdelning och betygsutdelning. Det blir nog en avslutning men en lite mer intim sådan.

Tacka lärare via Wilmameddelande

De intima vårfesterna innebär också att föräldrar i år inte kan ta del av sina barns skolavslutningar. Det här tycker trebarnsföräldern Hanna Hörhammar i Sibbo att känns trist.

- Nog måste jag ju medge att det känns lite vemodigt och tråkigt att inte kunna ta del av de traditionella skolavslutningarna och vårfesterna. Samtidigt måste man ju förstå det i de här speciella läget som landet och världen nu är i.

Hörhammar berättar att vårfesterna är en viktig del av skolgemenskapen och att det därför känns tråkigt att inte få uppleva dem i år.

- Det är en fin möjlighet att träffa andra föräldrar och lärare, och speciellt att säga det här personliga tacket till lärarna. Nu har man funderat hur man ska tacka dem och att skicka ett meddelande via Wilma är egentligen den enda vägen att nå dem.

Hanna Hörhammar tycker det är synd att inte kunna ta del av sina barns vårfester och skolavslutningar. (Arkivbild). En kvinna i vinterkläder lutar sig över ett träräcke utanför en röd träbyggnad. Det är mörkt ute och bilden är lite dunkel. Bild: Yle/Mira Bäck

Fira tillsammans får familjen istället göra hemma.

- Jag hade tänkt att man på något sätt skulle fira att skolan avslutas och sommarlovet börjar så någon liten avslutning blir det säkert också inom familjen.

Hörhammar berättar att den gångna våren har varit utmanande. Att ha ett förskolebarn, en femte- och en sjundeklassare som studerar hemma har inte alltid varit lätt.

- Nog har det ju varit jobbigt men med facit i hand har det gått någorlunda bra för vår familj. Distansundervisningen har ändå krävt en del också från föräldrarnas sida.

Hörhammars mellersta barn går i Söderkulla skola. Efter bara två dagar i skolan rekommenderades att årskurs 4-6 skulle övergå till distansundervisning på grund av lärarbrist.

Söderkulla skola ska i höst flytta ihop med den finska skolan. En röd skolbyggnad. Bild: Yle / Rebecka Svedberg

På onsdagen (27.5) återvände de äldre eleverna till skolan men dagarna tillsammans före sommarlovet är få. I höst är det dessutom tänkt att Söderkulla skola flyttar ihop med den finska skolan.

- Den här våren har absolut haft en inverkan på det. Jag tror också att den här flytten och förberedelserna inför skolstarten har lidit.

Hörhammar nämner som exempel möjligheten för eleverna att ha en bekantningsdag under våren.

- Nog skulle det ju vara trevligt för eleverna att få bekanta sig med de nya utrymmena och bättre få en bild av var de kommer att hålla hus. Kanske de får ta en lite mjukare start nästa höst och då ta den här bekantningsdagen.

Sommarstudier och svårt att få jobb

Universitet och högskolor firar inga traditionella skolavslutningar. Studierna byts ofta ut mot arbete under sommarmånaderna. Men i år har det här inte varit så lätt.

- Jag har hört att det är jättesvårt att få jobb. Också många som redan hade fått ett jobb har förlorat det på grund av att deras hjälp inte längre behövs, säger Ronja Soinio, vice ordförande för Haaga-Helias studentorganisation HePo i Borgå.

De studenter som inte lyckas få jobb har ändå möjligheten att fortsätta studera på sommaren.

- Många har tagit mera sommarkurser så att de kan avlägga studiepoäng för att ha rätt att få studiestöd och lyfta studielån.

All undervisning kommer att ske på distans också över sommaren. (Arkivbild). En stor aula i flera våningar. Bild: YLE/Stefan Härus

Soinio berättar att hon själv hade turen att få en praktikplats då hon tidigare i vår tvingades avbryta sina utbytesstudier i Skottland.

- Eftersom det har varit en så exceptionell vår, har jag upplevt det tyngre att hitta på nya sätt att klara av allting. Det ska bli riktigt skönt med lite semester så småningom.

All undervisning har under våren skett på distans och så kommer det att fortsätta också under sommaren.

- Jag tycker att det har gått överraskande bra med tanke på hur snabbt allting ändrade. Helt säkert finns det saker som kunde utvecklas och det är också för motivationens skull utmanande att arbeta så mycket ensam hemma.

Soinio berättar att det fortfarande är oklart ifall studenterna får återvända tillbaka till campus på hösten.