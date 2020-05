Kärlek över fängelsemurarna är inte alltid rosenskimrande och romantisk, men vad är det riktigt som lockar?

“Ju grövre brott, desto fler kvinnor” är den förenklade devisen när det kommer till fängelsekärlek. Inte för att grovt kriminella män nödvändigtvis är mera attraktiva, utan för att de grövre brotten får mera medial uppmärksamhet än vad exempelvis en knackkorvstjuv får.

Charles Manson, Ted Bundy, Steen Christensen, Juha Valjakkala, Peter Madsen, Anders Breivik.

Det är bara en bråkdel av en lång lista över förövare som skapat rubriker med sina hänsynslösa brott. Och inte bara det. De har även lockat till sig beundrare till en sån grad att flera av dem gått från ungkarl till gift man under tiden de har avtjänat sina straff. Vissa till och med flera gånger.

I Finland är sju procent av landets 3 000 fångar kvinnor.

Under de senaste åren har namn som Aino Nykopp-Koski, som även kallas för Finlands värsta seriemördare, och den frikända Anneli Auer uppmärksammats mycket i media. Men några beundrarstormar har de inte orsakat.

Den största delen av de kvinnliga fångarna placeras på Tavastehus fängelse, som är den enda kvinnoanstalten i Finland.

På Tavastehus fängelse är de flesta av landets kvinnliga fångar intagna. Direktören för Tavastehus fängelse Samuli Laulumaa står lutad mot fängelsets gallerstaket. Bild: Mauri Ratilainen/All Over Press

När fängelsedirektör Tuomo Kärjenmäki jämför mängden brev som kommer dit med den mängd brev som manliga fångar får, är skillnaden markant.

Bland annat från åren då han jobbade på Åbo centralfängelse, känt som Kakola, minns han hur manliga fångar ibland kunde få lådvis med brev om det handlade om ett uppseendeväckande brott.

- Hit kommer det tjugo brev per dag, om ens det, säger Kärjenmäki om postströmmen till kvinnoanstalten i Tavastehus.

Han menar att den mediala uppmärksamheten påverkar brevströmmen till fångarna vilket är beroende av hurdana brott det handlar om.

- Kvinnor begår mera sällan brott som exempelvis värdetransportrån som ofta får mycket medial uppmärksamhet, menar han.