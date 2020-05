Tyskland räddar flygbolaget Lufthansa med miljardpaket

Det coronakrisdrabbade flygbolaget Lufthansa får konstgjord andning i form av ett räddningspaket på 9 miljarder euro av tyska staten. Tyskland blir därmed Lufthansas största enskilda ägare.

Samtidigt avstår Lufthansa från ett antal värdefulla landningsrättigheter (slots) - ett krav som EU-kommissionen hade för att godkänna paketet. Både representanter för kommissionen och Lufthansa bekräftar överenskommelsen.

När coronapandemin slog till drabbade den Lufthansa hårt - i likhet med andra flygbolag världen över. 90 procent av Lufthansas flygplan blev stående på marken, och bolaget säger sig ha förlorat en miljon euro per timme.

Tyska staten blir storägare - igen

Under normala omständigheter har Lufthansa 350 000 passagerare per dag. Under coronakrisen har antalet uppgått till 3 000 per dag.

I och med att Tyskland går in och stöder Lufthansa med 9 miljarder euro får den tyska staten en andel på 20-25 procent av bolaget och blir igen största enskilda ägare.

Som motprestation avstår Lufthansa från 24 landningsrättigheter på flygplatserna i München och Frankfurt. De här slotarna fördelas bland övriga europeiska flygbolag - dock inte lågprisbolag.

Bolagets aktieägare ska rösta om paketet i en extrainsatt bolagsstämma senare.

Också Finland stöder sitt flygbolag

Lufthansa är ingalunda det enda flygbolag som räddas med statliga pengar. I mars meddelade inhemska Finnair att man skär ner trafiken med 90 procent på grund av coronakrisen.



90 procent av Finnairs flygtrafik stannade upp Finnairs flygplan parkerade på Helsingfors-Vanda flygplats i maj 2020. Bild: Silja Viitala / Yle

I slutet av mars blev det klart att staten beviljar Finnair en statsgaranti på 600 miljoner euro, som en del av ett större tilläggsfinansieringspaket.

Finnairs beslut att skära ner inrikestrafiken har lett till en häftig politisk debatt.

Norwegian får kinesiska ägare

Dramatiken kring det norska flygbolaget Norwegian har varit stor under våren. Norwegian hade problem redan före coronapandemin, men krisen förde bolaget till ruinens brant.

I sista stund godkände ändå aktieägarna ett räddningspaket som berättigar bolaget till statliga lånegarantier på 270 miljoner euro.



Norwegian räddades i sista stund Norwegians pilotstrejk fortsätter Bild: EPA/PATRICK PLEUL

Räddningsplanen betyder att obligationsinnehavarnas fordringar på Norwegian omvandlas till andelar i bolaget.

Den nyemission som Norwegian meddelade om tecknas till delar av den kinesiska staten, som blir storägare i Norwegian.