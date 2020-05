Danmark: Antalet extremt för tidigt födda barn har sjunkit markant under coronakrisen

I Danmark har antalet riktigt små prematurer sjunkit dramatiskt under coronakrisen. Det visar en ny dansk studie och samma observation har gjorts i Sverige.

Enligt Danmarks radio har barnmorskor och läkare på flera sjukhus runt om i landet lagt märke till att antalet extremt för tidiga födslar har sjunkit under coronakrisen.

Nu visar en färsk studie som gjorts i samarbete mellan Statens Serum Institut och Neonatalklinikken vid Rigshospitalet i Köpenhamn att siffrorna stödjer de här observationerna.

De barn som föds före den 28:e graviditetsveckan räknas som extremt tidigt födda. Normalt ligger antalet sådana födslar i Danmark på knappt två per 1 000 födda barn. Under coronarestriktionerna har antalet sjunkit till 0,19 per 1 000 födda barn.

- Det är påfallande att den markanta minskningen av extremt för tidiga födslar tidsmässigt sammanfaller helt med det ögonblick då Danmark stängde, säger Morten Breindahl till DR. Han är ledande överläkare vid Neonaltalklinikken på Rikshospitalet.

I studien jämförs perioden från den 12 mars till den 14 april i år med motsvarande period under fem föregående år. Under den här perioden i år var stora delar av det danska samhället nedstängt för att mota smittspridningen.

Kan bero på färre infektioner överlag och mindre stress

I Sverige har man gjort liknande observationer vid Neonatalkliniken i Lund.

Den danska studien handlar inte om orsakerna till utvecklingen och i princip kunde fenomenet bero på tillfälligheter, men det tror inte Breindahl, eftersom resultatet är så markant.

Breindahl spekulerar i att de extremt tidigt födda barnen kan ha blivit färre under coronakrisen för att restriktionerna har lett till färre infektioner överlag.

Det är också möjligt att stressnivån sjunkit hos en del gravida kvinnor då de fått lov att stanna hemma och vardagen har blivit lugnare.

- Personligen tror jag att vi har haft ett mycket stort fokus på vår hygien och att vi är bra på att hålla avstånd till varandra och därmed har vi sett att antalet infektionssjukdomar också har fallit markant, säger Breindahl till DR.

Ibland är det infektionssjukdomar hos den gravida som kan leda till den att förlossningen sätts igång för tidigt.

Källor: DR, SR