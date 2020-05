Grattis på födelsedagen, kyrkan!

Pingsten hör tillsammans med påsken och julen till kristenhetens tre största högtider.

På pingsten firar man att den helige Anden gavs till apostlarna femtio dagar efter påsken och det var också på pingsten som de allra första kristna dopen förrättades och därför markerar den första pingsten också den kristna kyrkans födelsedag.

Den helige Anden som en del i de kristnas liv

På pingstdagen sänder Svenska Yle en gudstjänst med rubriken Anden leder oss från Brändö kyrka. I gudstjänsten är Camilla Svevar liturg, Rune Lindblom predikant och Michael Wargh kantor.

– Det är pingst och vi får säga grattis på födelsedagen till vår kyrka, som föddes den där allra första pingstdagen, då när lärjungarna fick ta emot den heliga Anden, hälsar liturgen Camilla Svevar välkommen till gudstjänsten.

I predikan förklarar Rune Lindblom vad Gud gör för att hjälpa människorna att hålla buden och leva som kristen.

– Jesus kallar Anden för Hjälparen och säger att Anden bor i hjärtat. Gud finns alltså alltid inom mig.

Ett förbund knyts med Gud då en kristen döps och det här finns kvar som en positiv kraft i livet, fortsätter Lindblom.

– Vi kan inte jaga bort Gud. Vi känner Gud. Gud blir mitt andra jag. Gud är alltså så nära att vi vet vad han vill automatiskt, i hjärtat. Det gör att när vi handlar i kärlek så vet vi i våra hjärtan vad Gud vill, och vad som är rätt att göra. Att handla i kärlek är att hålla Jesus bud.

Den helige Anden symboliserad av en duva finns som glaskonstverk i ett av Brändö kyrkas fönster. Den helige anden i form av en duva på glaskonstfönster i Brändö kyrka. Bild: Mikaela Forsman-Sten / Yle

Det är den här Guds osynliga närvaro i de kristnas liv som apostlarna blev medvetna om under pingsten och högtiden påminner om hur de kristna alltid kan vända sej till Gud.

Ljus- och dopfyr från Replot kyrka

Gudstjänsten får en speciell prägel genom en ljus- och dopfyr, som vanligtvis står i Replot kyrka i skärgården nära Vasa.

Fyren används i förbönen och symboliserar våra liv, från dopfiskarna längst ner till det eviga hemmet i himlen.

Med textläsning och bön medverkar Leif Galls, Frida Peräntalo och Lilian Westerlund.

Både nyare och äldre pingstpsalmer

I gudstjänsten medverkar Mats Sabel, Karolin Wargh, Susanne Westerlund och Fredrik Westerlund med sång.

Tillsammans med dem får vi sjunga nyare psalmer såsom Kristna kom i morgonljuset och Anna-Mari Kaskinens Länge har jag försökt med svensk text av Per Harling och musik av Jaakko Löytty.

Till gudstjänsten hör också traditionella psalmer såsom Runebergs Kom till mitt arma hjärta och Topelius pingstpsalm Sanningens ande.

Andra pingstpsalmer som ingår i gudstjänsten är Helige ande låt nu ske och Grip du mig helige ande.

Pingstdagens gudstjänst Anden leder oss sänds 31.5 kl. 12 i Yle Fem och kl. 13.03 i Yle Vega.

Brändö kyrka i Vasa. Brändö kyrka i Vasa är en kyrka i jugendstil med ljusbrun fasad. Bild: Mikaela Forsman-Sten / Yle

Andakter och Andrum i den kommande veckan

Andrum och andakter sänds som vanligt i Yle Vega den kommande veckan. Söndagen 31.5. kl 19.15 är det Sarah Tiainen och Heidi Storbacka som läser dagens bibeltexter på temat Den heliga Andens utgjutande.

Måndag 1.6

Andrum kl 06.54 och 09.10

Maria Björkgren-Vikström, Åbo

The Real Group sjunger Den blomstertid nu kommer.

Aftonandakt kl 19.15

Pamela Granskog, Helsingfors (repris)

Carola sjunger Barn och stjärnor.

Tisdag 2.6

Andrum kl 06.54 och 09.10

Hedvig Långbacka, Helsingfors

Aftonandakt kl 19.15

Monica Koskinen, Kuni

Onsdag 3.6

Andrum kl 06.54 och 09.10

Fred Wilén, Helsingfors

Anders Widmarks trio spelar I denna ljuva sommartid.

Aftonandakt kl 19.15

Harry S Backström, Pargas

Sång med Lauren Daigle.

Torsdag 4.6

Andrum kl 06.54 och 09.10

Kalle Sällström, Helsingfors

Aftonandakt kl 19.15

Markus Linde, Sundom

Robin och Röyksopp sjunger Do it again.

Fredag 5.6

Andrum kl 06.54 och 09.10

Mia Andersén-Löf, Jakobstad

Kristoffer Streng sjunger Du reiser mig op.

Aftonandakt kl 19.15

Minna Silfvergren, Pernå (repris)

Ulf Christiansson sjunger Härlig är jorden.

Lördag 6.6

18.03 Ett ord inför helgen.

Söndag 7.6

Aftonandakt kl 19.15

Den dolde Guden.

Textläsare: Carolina Lindström och Benny Andersson läser dagens bibeltexter. Good news sjunger psalm 916.

Producent: Hedvig Långbacka.

Du kan alltid lyssna på Andrum och andakter på Yle Arenan, då det passar just dig bäst!

Andrum i Yle Vega

Aftonandakter i Yle Vega

Radiogudstjänsten som sänds nästa söndag, 7.6 firas med Ebeneserförsamlingen i Jakobstad.