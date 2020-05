Musik kan hjälpa patienter som inte får fysisk beröring: "Kan lugna och skapa trygghet"

Epävarmuus kuluttaa mieltä.

Epävarmuus aiheuttaa jonkinasteista stressiä jokaiselle ja kuluttaa mieltä. Jos koronatilanne ahdistaa, on hyvä muistaa, että ahdistus on olemassa juuri tällaisia tilanteita varten. Se saa aikaan sen, että olemme valppaita ja noudatamme ohjeita. Pieni ahdistus kuuluu asiaan, mutta suuri ahdistus on pulmallista. Jos epävarmuus tuntuu vaikealta kestää, kokeile näitä keinoja helpottaa oloa.