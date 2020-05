Sommartävling: Var finns bästa hemknuten i Svenskfinland?

Har du världens bästa grannar som ni brukar hitta på roliga evenemang med? Eller njuter du av friden i din omgivning samtidigt som du har en privat havsutsikt som du inte behöver dela med någon annan? Är all service du behöver på överkomligt avstånd från ditt hem? Nu efterlyser vi Svenskfinlands bästa plats att bo på!

Det hur man vill bo varierar - en del trivs bäst i en storstad där det vimlar både av folk och aktiviteter, medan andra älskar friden på landsbygden där man kanske inte behöver träffa en själ om man inte vill.

Oberoende av om du tycker att just du bor på världens vackraste ort, i Finlands vänligaste by eller Helsingfors mest fräsiga stadsdel, så är den här tävlingen just för dig. Under sommaren kan du nominera dina hemtrakter som den bästa platsen att bo på i Svenskfinland. Fyll i formuläret nedan och skicka också gärna en bild på din favoritvy i dina hemtrakter. Vi samlar in nomineringar fram till den 31.7.2020.

Om du vill får du också lämna dina kontaktuppgifter till oss, så kommer vi kanske och intervjuar dig medan du visar oss runt i dina hemknutar. Man kan också delta i tävlingen anonymt.

Sååå, nu sätter tävlingen igång, välkommen med!

Fill out the online form

Är kanske någon av de här två den trevligaste hemknuten att bo på?