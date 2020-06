Föreningshus kan hamna i kläm när föreningar har det tufft: "Marthorna ett segt folk”

Svenskfinland har ett rikt föreningsliv. Under normala förhållanden är föreningshus runtom i landet en plats där människor kan att ägna sig åt fritidsintressen, gå på fest, delta i talko eller på annat sätt verka inom de lokala föreningarna. Men under coronakrisen har speciellt små föreningar det tufft.

Medan idrottsföreningar har kunnat ansöka om stödpengar från Undervisnings- och kulturministeriet så har lokala föreningar haft det tufft. Nu pågår ett upprop från bland annat Finlands Svenska Ungdomsförbund för att även lokala föreningar ska få ansöka om stödpengar.

Speciellt föreningar som äger ett föreningshus har det svårt. Utgifterna försvinner inte utan räkningar och reparationer ska fortsätta betalas, samtidigt som inga evenemang som drar in pengar har ordnats.

Jessica Åhman är organisationskoordinator för Marthaförbundet som har många lokala Marthaföreningar under sig. Hon säger att ekonomiskt stöd skulle vara avgörande för flera föreningar.

– En del föreningar äger fastigheter som hängt med länge och det är inte så lätt att hålla de i skick. I vissa fall kan det vara så att alla medel som kommer in till föreningen går till att hålla föreningshuset stående, säger Åhman.

Sommaren är osäker för många föreningar. En del har lagt sin verksamhet på is medan andra omformat den. En del Marthaföreningar kommer ordna sina traditionella sommarläger men i mindre grupper, mera ute och med mera avstånd.

– Vi hoppas att sommaren kan ge en viss lättnad nu när restriktionerna har mildrats lite. För en del föreningar är det sommarens verksamhet som bär ekonomin under resten av året.

Marthor klarar även coronan



Hur har stämningen då varit i Marthaföreningarna?

– Jag tror att marthor är ett segt folk. Man försöker vara beredd på kriser, på undantag och på det annorlunda. Man sätter i en extra växel och dammar av gamla kunskaper som man inte behövt på en tid.

För föreningar som inte äger någon egendom har det kanske rent praktiskt varit lättare att pausa verksamheten. Men det sociala blir fortfarande lidande.

Marthornas kunskap är viktigare än tidigare. En kvinna med kort grått hår instruerar under en matlagningskurs. Bild: Yle / Petter Blomqvist

Inga LAN-parties

Christoffer Törnroos är ordförande för Malax IT-förening, en föreningen som ordnar evenemang där intresserade kan samlas för att spela dator- och konsolspel.

På senaste tiden har föreningen också riktat sig till barn och föräldrar och har ordnat evenemanget Gameday där man intresserade kan komma för att spela spel och testa VR-glasögon. Men Törnroos säger det på föreningsfronten i vår varit väldigt stilla.

– Det har varit ganska dött. Vi hade planerat in evenemanget Gameday i april som vi fick ställa in.

Men nu är all verksamhet på is. Från föreningskassan åker pengar varken ut eller in.

– Vår verksamhet går jämnt ut. Det vi går på vinst på från våra evenmang betalar kostanderna för evenemangen. Men vi har inga lokalkostnader som vi måste betala på löpande basis.

Evenemanget Gameday har lockat bland annat barn och föräldrar att testa på spel. Två personer spelar spel med VR-glasögon. Bild: Malax IT-förening

Törnroos säger att nästa gång föreningen ordnar evenmang blir på hösten. När verksamhet på distans är tidens melodi kunde man kanske tro att en IT-förening skulle ha det lätt men Törnoos säger att spelandet är mera socialt än man kan tro.

– Det är roligt att spela tillsammans. När vi träffas på LAN-party blir det ännu mera socialt eftersom vi både har kontakt online och med varandra i verkligheten. I dagens läge är dator- och konsolspelande en social aktivitet.

Åhman säger också coronakrisen trots allt fört med sig något bra. När människors vardag omkullkastades fanns ett sug efter recept som kunde mätta hungriga barn som distansstuderade och få hemekonomin att fungera i ett kärvare läge.

– Hela den vardagskunskap som marthorna besitter har behövts som aldrig förr och det har varit väldigt viktigt att föra fram den kunskap som vi har. Vi är jätteglada över att visa att vi finns och att vi kan ge information och handkraftig vägledning framåt.