Hangö Teaterträff 2020 - här är hela programmet för årets virtuella festival!

Hangö Teaterträff, den årliga teaterfestivalen som grundades och ordnades första gången 1992, bjuder i år på ett virtuellt festivalprogram på Yle Arenan lördagen den 6 juni från och med klockan 17!

Under årets virtuella teaterträff kan man ta del av både diskussioner, föreställningar, intervjuer, chattrum och en avslutande virtuell efterfest.

Utöver Hangö Teaterträffs festivalsändning, som du kan ta del av på Yle Arenan, ordnas det också annat roligt program under kvällen. Du kan t.ex. chatta med andra teaterbesökare i Foajén, som du hittar på videomötestjänsten Zoom. She She Pop - Kanon Remote är en telefontjänst där du kan ringa upp skådespelare och diskutera teater med dem. På Facebook Messenger hittar du Minnesbyrån, en pjäs som spelas upp av en chatbot.

Närmare information om klockslag, länkar och telefonnummer hittar du vid respektive programpunkt i artikeln.

Programvärdar för huvudsändningen från Hangö Teaterträff är Svenska Yles kulturredaktör Kia Svaetichin och Hangö Teaterträffs konstnärliga ledare Tom Rejström. Sändningen inleds kl.17 och slutar kl.22.

Här nedan hittar du festivalprogrammet i sin helhet. Mera detaljerad information om programmet hittar du också på Hangö Teaterträffs egen webbsida.

Kl.05: Norppa-live med Teater 90°

Åldersgräns: 12 år

Språk: svenska, finska, engelska

Arbetsgrupp: Teater 90° med Edith Holmström, Akse Pettersson, Markus Riuttu och Jonatan Sundström.

Norppa-live är ett experimentellt kapitel i teater 90°s konstverk om eskapism och frihet. Under festivaldagens gång kommer gruppen att experimentera live med en serie scener, en kreativ process som publiken kan vara vittne till via webcam.

Föreställningen pågår i 20 timmar och kan ses direkt på Yle Arenan.

Kl.16.50 Foajén - träffa andra teaterbesökare via Zoom

Länken till Foajén publiceras senare i veckan

På Zoom hittar du en virtuell teaterfoajé där du kan diskutera kvällens program - eller teater i största allmänhet - med festivalens artister, panelister och genusforskare Salla Aldrin Salskov från Åbo Akademi. Värd för Foajén är skådespelaren Kira-Emmi Pohtokari. Känner du att någon av diskussionerna i studion blir på hälft? Vill du kritisera eller hylla? Gå då till Foajén!

Tips: Håll Zoom-chatten öppen under hela kvällen medan du tar del av festivalens övriga program så kan du dyka in i den genast då du vill!

kl.17: Hangö Teaterträff 2020: festivalsändning

Åldersgräns: varierar från tillåtet ända upp till 18-års åldersgräns.

I Villa Tellina i Hangö har man byggt upp en studio, därifrån en stor del av festivalprogrammet sänds. I festivalsändningen ingår en hel mängd med program, både diskussioner, intervjuer, kortfilmer och utdelningen av årets Antoniapris.

Nedan hittar ni information om de enskilda innehållen i festivalsändningen, och också länkar och information om övrigt festivalprogram som vi kan ta del av under dagen och kvällen.

kl.17.20: Torbjörn LIVE

Ingår i festivalsändningen.

Arbetsgrupp: Alex Holmlund, Henrik "Honken" Gullmets, Ole Öwre, Dennis Storhannus

Språk: svenska

Innehållsvarning: Mörk

Åldersrekommendation: 15

Föreställningen handlar om Pandemin Tiara som gör att huvudpersonen Torbjörn tvingas flytta in hem och bo i sitt gamla pojkrum. Han borde distansarbeta, men istället blir han passiv.

Den interaktiva delen av Torbjörn sker på Zoom, där du kan skriva kommandon i chatten och på så sätt styra Torbjörn. Om du ger kommandon, så reagerar han (kanske). Föreställningen är en experimentell kombination av teater, slow-TV och äventyrsspel.

Länken till Zoom publiceras under veckan. Alternativt kan man se på föreställningen genom att följa med direktsändningen på Yle Arenan.

Torbjörn PR-bild för Henrik Honken Gullmets föreställning Torbjörn som ingår i Hangö Teaterträff 2020 Bild: Hangö Teaterträff

kl.17.30-19 och kl.20-21.30: She She Pop - Kanon Remote

Språk: Svenska, finska, engelska, tyska, spanska

Ingen åldersgräns

Kanon Remote är inte en föreställning, det är en telefontjänst, en hjälplinje eller kanske man kunde kalla det hela en hotline. Den som ringer får tala med en medlem av Kanon Remote-verkets team och höra om en väsentlig händelse inom scenkonst. Kanon har också plats för publikens egna berättelser och minnen. Du får vara anonym.

Performancekollektivet She She Pop består av Sebastian Bark, Johanna Freiburg, Fanni Halmburger, Lisa Lucassen, Mieke Matzke, Ilia Papatheodorou, Berit Stumpf och Elke Weber, gruppens kreativa producent.

Under lördagens föreställning får man prata med skådespelarna Per Ehrström, Sinna Virtanen, Salla Loper, Elmer Bäck, Annika Tudeer, Max Bremer, Sebastian Bark, Lisa Lucassen, Ilia Papatheodorou.

Lördag 6.6 publicerar vi här nio telefonnummer, till vilka man kan ringa kl.17.30-19 och 20-21.30. Ett samtal kostar 0,23 e/min.

She She Pop Performanskollektivet She She Pop som ingår i Hangö Teaterträff 2020 Bild: Benjamin Krieg / She She Pop

kl.18.10 Diskussion: Teater och teknologi

Ingår i festivalsändningen.

Medverkande: Laura Gröndahl, Jukka von Böhm, Anna-Sofia Nylund

Diskussionen modereras av Tom Rejström.

Teaterns historia är fylld av exempel på olika teknologier, material och arbetsmetoder som på ett avgörande sätt har påverkat föreställningens konstnärliga egenart. Utvecklingens framfart har ofta varit svår att märka, tills någon vändning i likhet med coronakrisen har sparkat igång en större förändring.

Coronakrisens undantagstillstånd fick många aktörer att koppla upp sina scener på distans. Vad är det som överhuvudtaget krävs för att teatern ska kunna ta ett språng in i en ny teknologisk omgivning? Hur påverkar det hur vi skapar och upplever teater?

Pågår under hela festivalkvällen: Minnesbyrån, chatbot på Facebook Messenger

Länken publiceras på lördag 6.6.

Arbetsgrupp: Nina-Maria Häggblom

Språk: Svenska

Åldersrekommendation: 18+

Innehållsvarning: Beskrivning av spyor

Minnesbyrån är ett experiment på hur en interaktiv, digital teaterpjäs kunde se ut. I Minnesbyrån vävs verklighet och fantasi samman under en föreställd resa på en passagerarfärja, där deltagaren själv får välja vilken vändning handlingen tar.

Pjäsen spelas upp av en förprogrammerat datorprogram, en chatbot, på Facebook Messenger, interaktionen sker alltså mellan dig och ett datorprogram.

Minnesbyårn pågår under hela kvällen. Det tar ca 20-30 minuter för en person att gå igenom föreställningen/tala med chatboten.

Minnesbyrån Randig pratbubbla med blå bakgrund, PR-bild för Minnesbyråns föreställning under Hangö Teaterträff 2020 Bild: Hangö Teaterträff / Minnesbyrån

kl.19.05: Hjorton & Rosell & Efraimsson: Cuteness Overload

Visas som en del av festivalsändningen, som du hittar på Yle Arenan.

Arbetsgrupp: Nadja Hjorton, Lisen Rosell, Anna Efraimsson, Daniel Åkerström Steen, Ester Martin Bergsmark, Petra Coppla Dahlberg

Språk: Svenska

Åldersrekommendation: 16

Filmen Cuteness Overload är speciellt framtagen för att ha premiär på Hangö Teaterträff 2020. Cuteness Overload dyker djupt ner i det gulliga, det som kategoriseras som extremt, på gränsen till, FÖR gulligt, och undersöker när det slår över och blir äckligt, motbjudande, tomt eller voyeuristiskt. Föreställningen använder sig av gullighet som en projektionsyta för att undersöka makt, blick, subjekt och objekt.

Gullighet kan beskrivas som en affektiv genre som i likhet med pornografi och skräckfilm påverkar oss kroppsligt. Cuteness Overload-filmen är en filmföreställning som utforskar kroppsligheter, verbala uttryck, begär och den radikala potentialen i gullighet.

Cuteness Overload Skådespelarna i föreställningen Cuteness Overload som ingår i Hangö Teaterträff 2020 Bild: Märta Thisner

kl.20.05: Intervju om medialisering av kvinnokroppen

Ingår i festivalsändningen.

Kia Svaetichin intervjuar genusforskaren Salla Aldrin Salskov från Åbo Akademi om Cuteness Overload och Distant Dildos, som båda behandlar medialiseringen av kvinnokroppen. Vad betyder verk som de här i dessa tider?

kl.20.20: Glitcher: Distant Dildos – Whatever happened to The Porn Horror Musical?

Ingår i festivalsändningen.

Arbetsgrupp: Performanskollektivet Glitcher,som består av Emelie Zilliacus, Martin Paul och Josefine Fri

Språk: Engelska

Åldersrekommendation: 18

Innehållsvarning: Blod, gore, våld, sex och erotik, nakenhet

Scenkonstkollektivet Glitcher beskriver kortfilmen Distant Dildos – Whatever happened to The Porn Horror Musical? som The Porn Horror Musical-scenverkets sura tvillingsyster. Glitcher var påväg till Hangö med den smått kultförklarade Porn Horror Musical, som visades på Teater Viirus hösten 2019. Så kom pandemin och allting förändrades. Nu vill Glitcher se vad som händer då de stiger in i ett virtuellt medium.

Detta är ensam porr, mjuk gore, en glimt av tristess, kåthet, kroppen som vår enda vän och grymmaste fiende.

Distant Dildos: Whatever Happened to the Porn Horror Musical? Plansch för föreställningen Distant Dildos - Whatever Happened to the Porn Horror Musical? Bild: Glitcher / Illustration: Josefin Fri

kl.20.45: Diskussion i festivalbaren

Ingår i festivalsändningen.

Medverkande: Linnea Stara, Lasse Garoff, Josefin Fri, Emilia Zilliacus, Kia Svaetichin, Tom Rejström

Hur kan något såhär oväntat och improviserat summeras eller kritiseras? Glitcher såg första gången sitt verk för någon minut sedan, vad betyder det? Har vi kontroll i corona-världen, eller borde vi bara släppa kontrollen? Vad händer med världen efter detta?

Diskussionen modereras av Kia Svaetichin och Tom Rejström.

Kl.21.40: Antoniapriset 2020

Ingår i festivalsändningen.

Hangö Teaterträff delar årligen ut Antonia-priset för konstnärligt mod och mångfald inom finlandssvensk teater. Priset är uppkallat efter en av teaterträffens grundare, konstnären Antonia Ringbom.

Tre föreställningar tävlar nu om årets pris: Nya Rampen & Teater Viirus: Hamlet All Inclusive, Sirius Teatern: Infinito och DuvTeatern: I Det Stora Landskapet - en sagolik familjekrönika.

Juryns motiveringar för nomineringarna är bland annat verkens konstnärliga vision, poetiska reflektion och tidlösa men samtidigt aktuella ställningstagande.

Årets jury består av danskonstnärer och har sammankallats av juryns ordförande, koreografen Liisa Pentti. Övriga jurymedlemmar är danskonstnärerna Aksinja Lommi och Karolina Ginman.

Antonia Ringbom, med Antoniapris-statyetten 2019. Antonia Ringbom med årets version av Antoniapris-statyetten. Premiärlejonet. Bild: YLE / Vanessa Forstén.

Programmet uppdateras ännu under veckan.