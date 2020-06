Kundplatser flyttar utomhus – krögare i Pargas och Korpo optimistiska inför sommarsäsongen

Från och med måndag den 1 juni får restauranger i Finland igen välkomna gäster, förutsatt att de följer vissa restriktioner gällande bland annat kundplatser och öppettider. Yle Åboland har pratat med två krögare i Pargas och i Korpo som båda ser fram emot att komma i gång med säsongen.

Eva Johansson berättar att hon kommer att öppna sin restaurang Matmalmen i Pargas som normalt, och att hon har beaktat de gällande restriktionerna. Med tanke på att restauranger endast ska använda hälften av sina kundplatser inomhus, ökar man istället på platserna utomhus.

- Vi investerar i bland annat pergolatak så kan man sitta ute också i småregn, berättar Johansson som öppnar restaurangen för gäster den 2 juni.

Nya idéer får leva kvar



Under våren har Johansson anpassat verksamheten till rådande förhållanden och investerat i en grill. I den har hon grillat hela fiskar som kunderna fått ta med sig som hämtmat tillsammans med tillbehör. Från restaurangens bakgård har hon även sålt en del lokala produkter och bröd.

Hämtmaten har enligt Johansson varit en positiv erfarenhet som man kommer att fortsätta med även om också den vanliga restaurangverksamheten nu kan köra igång. Till exempel vid midsommar kan det annars vara ganska tyst i restaurangerna på Malmen, men nu ska man testa sälja brunchkassar.



Eva Johansson. Eva Johansson på Pensar syd. Bild: Yle/Marie Söderman

Våren har varit omtumlande för restaurangbranschen men Eva Johansson tror på att det ska gå bra att komma igång igen.

- Då coronan bröt ut var jag i Sverige och följde med deras läge och hur det fungerade på mindre orter där. Jag ser egentligen inga faror och problem, bara vi sköter oss, och ser till att våra gäster sköter sig, säger Johansson.

Johansson påpekar att hennes matkrog inte brukar ha problem med barhäng eller berusade människor som inte har koll på vad de gör.

- Det enda är att vi måste ha det glesare, och se till att det finns tillgång till handtvätt, handpapper och desinficering, säger Johansson.

Johansson tror att det till och med kan bli en liten rusch till krogarna till en början, före det igen blir lugnare. Hösten är ännu avlägsen och svår att förutspå.

"Bokningsläget har exploderat"

Vid restaurangen Back Pocket i samband med Hotell Nestor i Korpo öppnar man aningen försiktigare. Restaurangen har öppet det första veckoslutet i juni, säsongsstart blir det den tolfte. William Hellgren berättar att många hann avboka sitt försommarbesök under våren.

- I början av säsongen utgör hotellgästerna vår största kundgrupp i restaurangen, så vi har därför beslutat att senarelägga säsongsöppningen en aning, säger Hellgren.

Men nu har det däremot börjat rinna in en hel del bokningar efter regeringens besked om lättare restriktioner.

- I och med det så har bokningsläget fullständigt exploderat. Jag har varit positivt överraskad. Det ser jättebra ut och vi får in otroligt mycket bokningar inför sommaren. Juli är redan så gott som fullsatt, säger Hellgren.

Just nu är läget alltså bättre än Hellgren förväntat sig, och många verkar riktigt sugna på att ta sig ut till skärgården efter en stillsam vår.



Restaurang Back Pocket och hotellet Nestor i Österretais, Korpo. Ett gammalt fähus i Korpo har renoverats till ett litet hotell Bild: YLE/ Tiina Grönroos

Även om det är välkommet med många gäster innebär det att det nu finns behov av personal. Då läget varit osäkert har många inom restaurang- och hotellbranschen inte kunnat anställa personal för sommarsäsongen. Att nu få tag på personal med kort varsel är en utmaning.

- Vi har inte kunnat garantera något jobb, och nu plötsligt ett par veckor innan allt ska dra igång meddelas det att vi kommer att kunna ha öppet. Så det är ju ganska spännande tider för en säsongsrestaurang, i alla fall för oss, konstaterar Hellgren.

Började tillverka glass

Hotellet har varit öppet under våren, men på restaurangsidan har man endast tagit emot en del cateringuppdrag. En del restauranger har satsat på hämtmat, men då Nestors matkoncept är fine dining tänkte Hellgren att det inte skulle fungera värst bra. Istället tillverkade han glass som såldes ut via butiken i byn. Glasstillverkningen kan få en fortsättning ifall kapaciteten räcker till under högsäsong.

Också i Nestor kommer det att satsas på uteservering då kundplatserna inomhus ska begränsas. Eftersom bufféer inte är ett alternativ kommer man också att se över hur hotellfrukosten serveras.

- Troligtvis blir det någon form av frukostmeny och frukostbrickor som serveras till rummen.