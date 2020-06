Kvinnohatare åtalas för terrorbrott i Kanada - en tidsfråga innan vi har ett inceldåd även i Finland, säger terrorforskare

Tutkittavana 6 väitettä aatteellisista väkivallanteoista.

Mitä enemmän länsimaissa on puhuttu väkivaltaisen ekstremismin ehkäisemisestä, sitä kovemmin on yritetty oppia tunnistamaan tekijöitä ennen iskuja. Haluamme kiivaasti ymmärtää, mistä moinen pahuus kumpuaa, mutta yksiselitteisiä terroristiprofiileja tai riskitekijöiden raamattua ei välttämättä ole löydettävissä. Docventures perkasi kuusi väitettä aatteellisista väkivallanteoista. Tässä jutussa kerrotaan, mikä on juuri nyt tutkijoiden ja viranomaisten vallitseva käsitys kustakin väittämästä.