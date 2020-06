Morgonkollen: Samhället öppnar upp igen, finländare får resa till Estland och de nya trafikreglerna träder i kraft i dag

Vi uppdaterar dig med nattens och morgonens nyheter.

Inrikes

Från och med i dag lättar Finland på en del coronarestriktioner. Restauranger och kaféer får öppna – med vissa begränsningar, och offentliga lokaler som simhallar och museer öppnar igen. Offentliga tillställningar med högst 50 personer tillåts också.

De nya trafikreglerna träder också i kraft i dag. Kolla in vad som förändras för bilister, mopedister, cyklister, fotgängare och båtförare.Här kan du även testa hur bra koll du har på de nya reglerna.

Många svenskar som brukar fira sommaren i Finland längtar nu till sina sommarstugor. I Sverige finns över 700 000 sverigefinländare och många av dem brukar besöka Finland under sommaren.

Utrikes

Resenärer från sexton olika länder får nu resa till Estland utan att försätta sig i karantän. Finländare finns med på listan och rederierna har redan satt in fler turer på linjen Helsingfors-Tallinn.

I USA har protesterna mot polisbrutalitet och rasism fortsatt under natten.Största delen av demonstrationerna har varit fredliga, men på många håll har de urartat i plundring och våld. Därför råder utegångsförbud i ett 40-tal städer. I Minneapolis körde en tankbil in bland tusentals människor under en fredlig demonstration. Ingen tycks ha skadats allvarligt och tankbilsföraren greps.

Det somriga vädret fortsätter. I landets västra delar är det uppehållsväder och mestadels klart. I öster är det molnigare och enstaka regnskurar kan förekomma.

Dagens högsta temperatur är 15 till 25 grader, nattens lägsta är 4 till 10 grader.