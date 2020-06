Tidningen Sport-Express listar KHL:s lönekungar – Teemu Hartikainen etta bland finländarna

Den ryska sporttidningen Sport-Express har listat de bäst förtjänande spelarna i ishockeyligan KHL. Enligt tidningen toppar Dynamo Moskvas anfallare Vadim Sjipatjov listan. Salavat Julajev Ufas anfallare Teemu Hartikainen drar in mest av de finländska spelarna.

Sport-Express har listat alla spelare som förtjänar minst 50 miljoner rubel för säsongen 2020–2021. Enligt tidningen är Dynamo Moskvas center Vadim Sjipatjov lönekung i KHL med en lön på 120 miljoner rubel vilket motsvarar ungefär 1,52 miljoner euro, utan bonusar.