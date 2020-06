Arkeologer funnit bevis på att cannabis användes vid religiösa riter i Juda rike

Invånarna i Juda rike (940-586 f.Kr) verkar ha använt cannabis för att sätta sprutt på sina religiösa ceremonier, åtminstone om man får tro israeliska arkeologer som funnit rester av drogen vid det 2 700 år gamla templet Arad.

Tel Arad ligger i Negev-öknen västerom Döda havet i Israel.

Cannabis kan ha varit en del av de religiösa riterna i Juda rike, säger arkeologerna. Enligt forskarna verkar cannabis ha använts som en psykoaktiv drog för att stimulera extas vid religiösa ceremonier.

På stenaltare i templet hittade arkeologerna brun substans som visade sig vara rester av tetrahydrocannabinol THC, cannabidiol CBD och cannabinol CBN. Vidare hittade man rester av terpener det vill säga dominerande beståndsdelar i eteriska oljor och andra naturprodukter.



Templet Tel Arad österom Döda havet Tel Arad Bild: Acer11

Arkeologerna betecknar sitt fynd som det första beviset på att cannabis användes i det antika Främre orienten.

Hallucinogena substanser har varit kända inom andra antika kulturer men det är första gången sådana påträffas i Juda rike, säger forskarna.

Forskarna redovisar för upptäckten i Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University