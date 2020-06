De icke-brådskande besöken vid hälsocentralerna har halverats under coronakrisen – väntetiderna betydligt kortare än normalt

Det har varit lugnare på hälsocentralerna under coronakrisen. En skylt med texten Hälsocentral/Terveryskeskus. Bild: Yle/Johanna Ventus

Det har gått avsevärt snabbare att få läkartid vid hälsocentraler under coronakrisen, visar statistik som Institutet för hälsa och välfärd THL sammanställt.

De icke-brådskande besöken vid hälsocentralernas mottagningar har halverats under våren.

Samtidigt har väntetiden för att få träffa läkare i icke-brådskande ärenden förkortats. Drygt 70 procent av alla patienter fick träffa en läkare inom en vecka efter att de tagit kontakt med hälsocentralen under april månad. Före coronaepidemin var samma siffra 40 procent.

Kortare tandläkarköer

Besök hos tandläkare har också minskat under våren och köerna har därmed blivit kortare. I medeltal fick 80 procent av alla patienter träffa en tandläkare inom tre veckor under maj månad. Samma siffra under årets tidigare månader var 50 procent.

Väntetiderna har förkortats trots att regeringen i mars beviljade en tillfällig rätt till kommuner att inte följa bestämmelserna om tidsfrister för icke-akuta vårdfall.

Användningen av fjärrmottagning har däremot inte ökat under den här våren jämfört med förra året.