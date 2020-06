Facebook-anställda marscherade ut virtuellt och kräver att Trumps inlägg ska förses med varning - vd:n Zuckerberg ser ingen orsak till det

Anställda vid Facebook kritiserar nu öppet sin arbetsgivare för att inte ha avlägsnat eller märkt ut ett kontroversiellt inlägg som president Donald Trump skrev förra veckan. De framför sin kritik bland annat på Twitter.

Trump hade kommenterat de våldsamma protesterna som bröt ut efter att den svarta mannen George Floyd dödades av en vit polis i Minneapolis. Händelsen väckte demonstrationer både mot polisbrutalitet och för de svartas rättigheter.

Upprörda människor har protesterat runt omkring i USA under den senaste veckan. Det handlar om de mest utbredda rasrelaterade demonstrationerna sedan 1960-talet.



When the looting starts, the shooting starts