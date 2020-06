Analys: Regeringen har målat in sig i ett hörn med munskydden – nu måste man sätta stopp för yrseln

Regeringen samlas i dag för att avgöra om det behövs en rekommendation om munskydd på allmänna platser. Vilket beskedet än blir kommer det sent – efter en fars utan all like, skriver Svenska Yles politikreporter Magnus Swanljung.

Först och främst: den som vill kan redan nu ta på sig munskydd när den åker tåg eller handlar mat. De företag som vill använda och rekommendera skydden för att öka kundernas förtroende kan göra det.

Men nu har det gått politik i frågan.

Regeringen har svårt pressad lovat en rekommendation om ansiktsskydd – men samtidigt velat och ständigt skjutit på beskedet.

I morse krävde en illuster skara forskare i ett öppet brev ansiktsskydd på allmänna platser.

Bland forskarna finns till exempel ekonomen och nobelpristagaren Bengt Holmström och epidemiologen Hanna Ollila.

Enligt gruppen visar aktuell forskning att ansiktsskydd är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att hantera epidemin.

I måndags sa statsrådets egen vetenskapspanel ungefär samma sak.

Helt motstridiga signaler

Aningen överraskande kom ändå den utredning som regeringen tillsatt – och som arbetat i en hel månad – till en helt annan slutsats.

Utredningen som presenterades i fredags slog fast att nyttan av ansiktsskydden är liten eller obefintlig.

Nyttan av den utdragna utredningen kan ifrågasättas eftersom den genast fick kritik för att ha bortsett från de senaste forskningsrönen.

Nu ligger bollen hos regeringen

Regeringen som uppenbarligen försökt vinna tid är nu tillbaka på ruta ett.

När allmänheten och oppositionen hittills krävt besked har svaret varit att man väntar på vattentäta vetenskapliga bevis.

Men medan regeringen väntat på sin egen utredning har ändå tiden sprungit förbi.

Om man verkligen velat rekommendera munskydd borde man väl ha gjort det innan krogarna öppnade och restriktionerna avskaffades. Nu har många redan korkat upp bubbelvinet utan tanke på avstånd och smittorisk.

Men samtidigt kommer frågan inte vara mindre laddad om och när en andra våg kommer.

Även om regeringen knappast är rätt instans att avgöra vilka epidemiologer som har rätt och vilka hygienrekommendationer vi borde följa måste man nu fatta något slags beslut.

Det som kunde ha varit en odramatisk fråga för hälsovårdsmyndigheterna har blivit politik.

Dessutom visar bilderna från skolavslutningsveckoslutets backanaler att många totalt saknar förstånd att tänka själva.

Regeringen kan knappast införa krav på ansiktsskydd om man inte samtidigt ser till att de är tillgängliga för alla. Närmast kan man komma med en rekommendation.