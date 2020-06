Tusentals demonstrerade mot rasism i Helsingfors - det kunde ha varit jag i George Floyds ställe, säger demonstrant

En kvinna i röd topp håller upp knytnäven under Black Lives Matter-demonstrationen.

Demonstrationen var fredlig och inga motdemonstrationer syntes till. En kvinna i röd topp håller upp knytnäven under Black Lives Matter-demonstrationen. Bild: Sara Silvennoinen / Yle

Polisen uppskattar att 3000 personer deltog i manifestationen mot rasism på Senatstorget. Manifestationen gick fredligt till och inga motdemonstranter var på plats, trots att polisen på förhand fruktade det.

-Jag var rädd att det bara skulle vara Sara och jag, säger en av arrangörerna Andrea Moukoko och ser upp mot domkyrkans trappor som är fyllda med människor med plakat i händerna.

Både Domkyrkan och Senatstorget är fyllda av människor. Många unga, men även föräldrar med barn på axlarna eller i barnvagnar och en del äldre. En stor del av demonstranterna är klädda i ansiktsskydd och många har plakat i händerna där det står Black Lives Matter, I can’t breathe och No justice, no peace.

Det var i söndags som Moukoko och Sara Balhass kom på idén om att ordna en manifestation för George Floyd och Black Lives Matter också i Helsingfors. Ordet om demonstrationen spred sig på bara några dagar.

-Det finns rasism överallt, också i Finland - i skolor, på arbetsplatser. Folk säger att vi har ju det så bra här i Finland, här finns ingen rasism, men det stämmer inte, säger Balhass.

-Det är inte bara vita som är ignorerar rasism. Jag har bott i Finland i elva år och jag var själv väldigt naiv tidigare, jag upplevde själv inte rasism så jag trodde att den inte fanns här, säger Moukoko.

Hur vara en allierad?

Vad kan man som vit göra om man vill bekämpa rasism?

Enligt Balhass och Moukoko är det bästa man kan göra att utbilda sig. Leta fram information till exempel om det svartas historia i USA, att följa med Black Lives Matter i sociala medier.

Rasism berör inte endast svarta, i Finland kan rasism till exempel beröra romer eller samer.

-En manifestation kan så klart inte skapa en förändring genast, men nog på lång sikt. Vi måste få folk att förstå att rasism existerar och hur det är att leva i ett rasistiskt samhälle som svart. Svartas röster måste få höras, säger Moukoko

Polisen stöder Black Lives Matter

Polisen var på plats på manifestationen främst för att skydda demonstranterna, inte för att på något sätt hindra dem eller skydda allmänheten från dem.

Två konstaplar poserar villigt med plakat med slagord som folk ger dem. Många kommer fram och tar bilder och tackar poliserna.

Janne Korhonen, till vänster var glad att få övervaka den antirasistiska manifestationen. Två poliser står med ett plakat med antirasistiskt budskap. Bild: Frida Holmberg/Yle

-Jag är överraskad över att så många är här idag, men alltså positivt överraskad, säger äldre konstapel Janne Korhonen som bevakade manifestationen.

På förhand fanns uppgifter om att eventuella motdemonstranter skulle dyka upp, men några sådana syntes inte till.

-Det känns bra att vara här och skydda demonstranterna. Personligen är det viktigt för mig att vara här. Jag är nätpolis och kommer säkert att stöta på en hel del bekanta här, sa han.

Korhonen uppgav ändå att han är oroad över att polisövervåldet som sker i USA påverkar finländarnas attityder till polisen.

Värt coronarisken för att få demonstrera

Finlandssvenska Salma Mazouzi, Tina Mäkinen, Stella Maurizi, Vichy Mäkinen, Vinga Sell och Riona Sandbacka hade kommit till manifestationen tillsammans.

Ett gäng tonårsflickor demonstrerar mot rasism. De bär ansiktsskydd och har plakat i händerna. Bild: Frida Holmberg/Yle

-Det är fint att så många är här idag, det känns ganska överraskande, säger Sandbacka.

-Det är viktigt att stöda Black Lives Matter och att visa att alla är lika värda, säger Vichy Mäkinen.

Gänget uppger att de varit lite oroliga över att delta i demonstrationen på grund av coronaviruset men att det ändå kändes viktigt att delta.

-Folk dör utan att dom gjort något fel, vi tar risken att demonstrera för dem, sa Mazouzi.

I början av manifestationen ordnas en tyst minut, deltagarna ombeds att gå ner på knä och höja sin högra hand i en knuten näve. Vi hedrar George Floyd tillsammans, det är en somber men på något sätt hoppfull stämning.

Uppe på Domkyrkan står arrangörsgänget och talarna och skriker Black lives matter och Say his name och deltagarna svarar. Det blir hett bakom ansiktsskydden.

Det kunde ha varit jag

-De senaste veckorna har varit väldigt tunga för mig som är en svart man själv. Jag bodde i USA i nästan 10 år och jag känner bara att det kunde ha varit jag, det kunde ha varit min bror, det kunde ha varit vem som helst av oss, säger Arsene Towa.

Han är ändå glad över att se så många människor på manifestationen, och överraskad.

Arsene har täckt sitt ansikte med ett svart ansiktsskydd precis som många på manifestationen. Hans vän har knutit en grå t-skjorta runt ansiktet, han bär solglasögon och en keps.

Towa har sett på videon där George Floyd mördas trots att det var verkligt svårt och tungt att se filmen.

-Jag förstår inte hur en människa kan göra så mot någon annan, säger han.

Arsene Towa i mitten tog George Floyds död hårt. Till höger hans vän Godfried. Demonstranter på antirasistisk manifestation. Bild: Frida Holmberg/Yle

Han tror ändå att den senaste tidens demonstrationer kan vara en vändpunkt då fler och fler står upp mot rasism.

Hans vän Godfried är särskilt överraskad över att så många vita kommit till manifestationen för att visa sitt stöd.

-Vi måste försöka krossa de rasistiska strukturerna i samhället, säger han.

Jag frågar hur en vit person kan hjälpa till att kämpa mot rasism.

-Tystnad är inte längre ett alternativ. Det räcker inte att bara inte vara rasistisk, att vara antirasistisk är det enda alternativet, säger han.