Han brottades med bruten fot och käken ur led. Han lurade turkiska myndigheter, klättrade upp för ankarkättingen till ett kabelfartyg och misstänks ha mutat sig till OS-guld. Legenderna är många kring Verner Weckman, den första finländska olympiska mästaren.

Verner Weckman finns med i Yle Sportens rankning över Svenskfinlands 50 största idrottshjältar genom tiderna.

När Verner Weckman föddes i Lovisa i sommarhettan 1882 kunde hans föräldrar knappast tro vilka äventyr sonen skulle få uppleva.

Jordbrukarpojken hörde till de lyckliga vars familj hade råd att ge sin son chans till utbildning. Vyerna vidgades och en ny värld öppnade sig.

Efter folkskolan blev det som 16-åring en flytt till Helsingfors där Weckman 1902 blev student från Svenska lyceum. Det var också under tiden i huvudstaden som han blev intresserad av brottning – på cirkus. Han såg på de vältränade brottarnas föreställningar, och en gnista tändes.

Kring sekelskiftet fick en kroppskultur som hänförde sig till antika Greklands atletiska mansideal också fotfäste i Finland. Intresset för kraftsporter växte och år 1891 grundades den första föreningen: Helsingfors Atletklubb.

Weckman fascinerades av de muskulösa figurerna och anslöt sig till klubben 1903. Med en god grundstyrka som utvecklats i barndomen fastnade musklerna snabbt på 21-åringen.

Redan under sitt första år i Helsingfors Atletklubb ställde novisen Weckman upp i de finländska brottningsmästerskapen, men de erfarna brottarna visade sig ännu vara övermäktiga.

– Jag tog överraskande segrar, men fick också ordentligt med stryk. Det var ändå bra lärdomar för mig, minns Weckman sina första FM-tävlingar i boken Olympiavoittajien testamentti 50 år senare.

Följande år 1904 arrangerades FM i Broholmens cirkusmanege i Helsingfors. Weckman var med igen – den här gången bättre förberedd. Han hade i ett års tid tränat under ledning av Carl Allén. Den inhemska brottningens banbrytare hade fått sin brottarkunskap under studieåren i Tyskland och själv vunnit FM-guld 1899 och 1900.

Weckman hade under Alléns ledning snabbt utvecklats till en skicklig brottare och segrade över alla sina motståndare i klassen över 70 kg. I finalen mötte han den kända styrkelyftaren Verner Järvinen och vred ner även honom.

Järvinen och Weckman kom båda att skriva olympisk historia två år senare.

Bild: Brottningsförbundet / All Over Press

Verner Weckman skulle komma att bli en stor brottningsprofil. Verner Weckman brottas. Bild: Brottningsförbundet / All Over Press

Verner Weckman hade vid det här laget inlett ingenjörsstudier vid Polytekniska skolan, men liksom många unga män i storfurstendömet Finland på den tiden motsatte han sig de obligatoriska uppbåden till ryska armén.

För att undvika uppbåden flyttade Weckman i slutet av 1904 till Tyskland för att fullfölja sina studier vid den högt skattade Tekniska högskolan i Karlsruhe.

Han tränade allt hårdare. Varje dag steg Weckman upp klockan sex för att utföra sina dagliga träningsrutiner. En halv timme gymnastikövningar framför spegeln uppföljdes av en rask morgonlänk innan dagens egentliga brottningsträning började. På kvällen avrundades dagen ännu med rodd på floden Rhen.

Enligt egen utsago var tillvaron mycket karg trots det aktiva idrottslivet. Morgonmålet bestod av fyra råa ägg som sköljdes ner med en liter mjölk. Det betyder att Weckman under sitt första år i Tyskland skulle ätit över 1400 ägg och druckit 365 liter mjölk...

Oavsett om dieten var sann eller inte så var träningen effektiv. När VM 1905 gick av stapeln i Duisburg var Weckman överlägsen i tungviktsklassen. Detta trots att han berättat att han fått käkbenet ur led mitt under finalen. Med ett hårt knytnävsslag slog han själv käken på plats och knep segern.

Bild: ullstein bild / All Over Press

Aten arrangerade de så kallade mellanspelen som tioårsjubileum till de första moderna olympiska spelen i staden 1896. Invigningen av OS i Aten 1906. Bild: ullstein bild / All Over Press

Weckmans kännetecken kom att bli "flygande maran". I flygande maran greppar man motståndarens handled och slänger honom över den egna axeln i golvet. Weckman hade lärt sig greppet av Allén och det väckte förundran bland tyska brottningsexperter.

Enligt dem hade sådana tag endast skådats på cirkusarenor.

När de moderna olympiska spelen firade 10-årsjubileum 1906 arrangerades "mellanspelen" i Aten, utan officiell OS-status. Nu blev ett deltagande också aktuellt för storfurstendömet Finland.

Helsingfors Atletklubb (HAK) insåg att Weckman som världsmästare skulle ha god chans att nå framgång. Eftersom det inte ännu fanns någon olympisk kommitté i Finland sköttes anmälning, resor och finansiering på privat väg.

HAK anmälde förutom Weckman tre övriga idrottare till Aten. En av dem var Verner Järvinen som Weckman brottat ner i FM två år tidigare. Järvinens gren var nu diskus. De två övriga deltagarna var mångkamparna Henrik Åhlman och Uno Häggman.

Resan ner kom att bli ett äventyr utan like.

HAK:s ordförande Axel Liljefors som åkte med som ledare visade sig vara mer intresserad av förnöjelserna än resans egentliga syfte. Redan i Berlin insåg sällskapet att reskassan började sina. Som språkkunnig fick Weckman i uppgift att få alla till Aten, trots sinande resurser.

Weckman lyckades tala till sig en förmånligare rutt som skulle föra kvintetten via Österrike-Ungern till Serbien och därifrån via Turkiet till Grekland. Trots omvägen skulle de hinna till Aten i tid.

Men i Turkiet blev det stopp. De turkiska gränssoldaterna hade svårigheter att tyda resenärernas pass. Här behövdes igen världsvane Weckmans hjälp. Efter långa diskussioner hade han fått de turkiska myndigheterna att tyda finländarnas pass. Eller åtminstone tro att de gjort det.

Det enda soldaterna hade förstått var när och var passen beviljats. För till exempel Verner Järvinens del betydde det "augusti" och "Nikolaistad" (Vasas officiella namn 1855–1917). Därmed blev Järvinen i alla turkiska handlingar namngiven August Nikolaistad.

Weckman hade dessutom ytterligare ett äss i ärmen. Eftersom Järvinen var konduktör till yrket passade Weckman på att i diskussionerna med turkarna befordra Verner Järvinen till generalsekreterare för Finlands järnväg. Med en så hög ämbetsman i gruppen fortsatte resan utan några som helst bekymmer.

I Aten uppenbarade sig nya problem. Vid invägningen överskred Weckman med knapp marginal viktgränsen till klassen 85 kg. Men han blev inte rådlös utan bad funktionärerna vänta ett ögonblick medan han sprang tillbaka till natthärbärget för att hämta de tunna brottartrikåerna. Det tilläts han göra.

Efter att ha löpt fyra kilometer i hettan, dessutom med några stopp på grund av lös mage, var han tillbaka vid vågen. För säkerhets skull tog han ännu av sig brottarskorna innan han steg upp på nytt. Han klarade viktgränsen.

Det medförde ändå ett bekymmer. Enligt reglerna var man tvungen att brottas i samma utrustning som man bar vid invägning. Det betydde att Weckman fick slänga skorna och tävla barfota.