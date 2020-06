Gjut en stabil och vädertålig bänk av betong

Några steg nedanför verandan på Strömsö finns parkeringsplatsen till badstranden. Där står ofta folk och väntar på sina badvänner. En parkeringsplats är en ganska trist träffpunkt så vad passar då bättre än att åtminstone bjuda på en sittplats i form av några enkla betongrundlar runt en av flaggstängerna.

Nya gjutna brunnslock är ganska dyra men det finns en hel del gamla lock, som ligger och skräpar. Med en liten efterlysning har man stor chans att få napp.

Det är alltid roligast att använda sig av gammalt och överblivet. Betong och cement känns som ett trist avfall men på rätt plats kan till och med en gammal cementgsäck komma till användning.

Två rundlar - en gammal och en nygjuten

Den ena rundeln är ett återvunnet cementlock från en gammal brunn. Den andra är nytillverkad av pigmenterat golvbruk.

Ett återvunnet brunnslock. Ett brunslock Bild: Yle/Jim Björni

Det återvunna brunnslocket behöver ingen vidare bearbetning än ett 16 mm stort hål som går rakt igenom och två mindre hål på undersidan. Hålen kommer att användas när brunnslocket skall fästas i benkonstruktionen och i flaggstångens fundament.

Den andra cirkeln får inga återvinningspoäng. Den är helt nygjuten och får ses som ett experiment och som en estetisk detalj.

Golvbruk, pigment och vatten är ingredienserna

Jag gjuter i en stor bunke. För att säkra hållbarheten sätter jag in ett armeringsnät i botten på bunken. Sätt några små stenar under armeringsnätet, så det kommer en liten bit in i massan.

Armeringsjärn i en plastbytta. Armeringsjärn i plastbytta. Bild: Yle/Jim Björni

Ingredienser:

20 kg pulver finkornigt golvbruk

200 g kromoxidgrönt pigment

2,5 l vatten

Golvbruk och pigment Grönt pigment i en hink Bild: Yle/Jim Björni

En del säger att pigmentet skall blandas i vattnet, andra säger att det blir bäst att sätta det i det torra bruket. Jag blandade pigmentet i det torra bruket innan jag satte till vatten och det fungerade utmärkt.

När bruket torkat skall rundeln tas ur bunken och sedan genomgå samma hålborrning som det återvunna brunnslocket.

Sittdelen till en bänk. Sittdelen till en bänk. Bild: Yle/Jim Björni

Flaggstångens fundament blir bänkens bas

Flaggstången på Strömsö står på ett betongfundament som sticker upp 15 cm från marken. Fundamentet är perfekt att använda som stöd för bänken. En bra sitthöjd är ca 45 cm.

Flaggstångens fundament. Ett flaggstångsfundament. Bild: Yle/Alexandra Wärn

För att få ett stadigt utgångsläge för benen borrade jag två 18 mm hål i fundamentet. I hålen placerade jag 16 mm gängstänger.

Ankarmassa och vattenpass behövs för att få gängstängerna raka och fästa i betongfundamentet.

Ankarmassa är en hållbar 2-komponentsmassa som används för att fästa järn i betong och sten. Massan stelnar fort.

Justerbara ben på ojämn mark

Benen är justerbara eftersom marken runt flaggstången inte är plan. Jag gjorde dem av 10 mm tjockt och 60 mm brett flatjärn.

Benen består av en övre och en nedre del. Den övre är ihopsvetsad av fem delar varav den ena har ett 16 mm hål.

Ett underrede till en bänk Bild: Yle/Carina Ahlskog

Gängstången som sticker upp ur flaggstångens fundament skall gå genom både flatjärnen och hålen i betongrundlarna.

Två 40 cm långa flatjärn är stöd under betongen. I de två, ca. 30 cm långa flatjärnen, vilka är övredelen av benen, borrar jag 10 mm stora hål.

Benens nedre delar är justerbara. De är också gjorda i 10 x 60 mm flatjärn. I mitten av flatjärnen har jag gjort en skåra med vinkelkap.

Justerbara ben till bänken En benkonstruktion till en bänk Bild: Yle/Jim Björni

I skåran kan en bult glida upp och ner och spännas då benet är på rätt höjd. För att få bulten att hålla ihop de två järnen utan att glida använde jag spännbrickor.

En stabil och vädertålig mötesplats

Det är fint att ha någon att vänta på. Att bara slå sig ner och ta det lugnt. En stabil och vädertålig bänk är en bra mötesplats.