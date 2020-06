Vårberga skola och Borgaregatans skola kammade hem segern i Stafettkarnevalens tävling för hejarklacksramsor

”Medryckande, fungerar bra som hejarramsa på läktaren” samt ”ramsan är helt i linje med Stafettkarnevalens andra”. Det är motiveringarna när Stafettkarnevalen utsett Vårberga skola och Borgaregatans skola till vinnare i tävlingen hejarklacksramsor.

Stafettkarnevalen skulle den här våren ha gått av stapeln i Vasa men ställdes in på grund av coronaviruset. Trots den utebliva karnevalen ville man ändå att skolorna skulle få tävla och utlyste en tävling för hejarklacksramsor.

Tävlingen delades in i två klasser: för lågstadieskolor och högstadieskolor/andra stadiet. Skolorna hade tid på sig under våren att skicka in sina bidrag och nu har vinnarna utsetts.

I klassen för lågstadieskolor var det Vårberga skola i Borgå som vann med sitt bidrag ”Största glöden”.

Juryns motivering: Medryckande, fungerar bra som hejarramsa på läktaren.

I klassen för årskurs 7–9 och andra stadiet vann Borgaregatans skola i Vasa med ”Hör nu klacken vråla”.

Juryns motivering: Ramsan är helt i linje med Stafettkarnevalens anda.

Tävlingsjuryn poängterade att en bra hejarramsa bör vara rytmisk och en bra stödande melodi är ett plus. Ramsan ska ha en fyndig text som gärna kan ha lokal färg och ska uppmuntra det egna laget, utan att vara negativ mot andra lag.

Ramsan bör också ge uttryck för stämningen på karnevalen, uttrycka lekfullhet, gemenskap och samhörighet, dvs. binda samman eleverna på läktarna och de löpande lagen på planen. Speciellt ovanliga melodier och underfundiga texter premierades.

Största Glöden

Melodi: We will rock you

Vi har kommit hit idag

för att heja på vårt lag

Ta nu fram den största glöden

här på läktaren får ni stödet

Trots resultatet här idag är ni vårat superlag

Tack ska ni ha, de´ gjorde Vårkki bra

whooooo

Hör nu klacken vråla

Melodi: Diggiloo, diggiley

Bgs hejar på tills guldet vi fåår

När vi står här än i åår

Hör nu klacken vrååla, från platsen där vi står

Bgs ropar högst här i Vasa idaag

När vi ser våra löpar laag

Med retro style vi seegrar

På pallen ska vi ståå