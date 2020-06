Varför går fotbollsvärldens etiska gräns vid köpet av Newcastle United? – Frändén: "Mordet på Khasoggi har gett ett ansikte åt hur blodig den saudiska regimen är"

Ska europeisk fotboll låta den kritiserade saudiska kronprinsen komma in i finrummet? Fotbollens mäktiga män ser ut över en fotbollsplan med en bakgrund av pengar, en grafik. Bild: Grafik: Miro Johansson

Fotbollsvärlden har många synder och störst av allt är ett ohälsosamt förhållande med etiskt fattiga länder, med nedsatt kvinnosyn, utbredd homofobi, slavarbete och journalistmord i bagaget. Men smarta ledare bland annat på arabiska halvön kan lyckas med att tvätta sin smutstvätt, enligt fotbollsexperten Johanna Frändén.

Varför blev det sån kalabalik då ett konsortium finansierat av Saudiarabiens kungahus ville köpa engelska klubben Newcastle United? Ägs inte Manchester City av Abu Dhabis kungafamilj? Äger inte qatariska prinsar franska PSG? Sponsras inte hälften av Champions League-deltagarna av arabiska flygbolag, och hela turneringen av ryska statens energibolag Gazprom?

Ja, är svaret. Och kalabaliken har funnits där, mullrat i bakgrunden, sedan Roman Abramovitj köpte Chelsea 2003. Men där Abramovitj är en oligark med smutstvätt från 90-talet, är problematiken kring shejkerna i Qatar och Förenade arabemiraten mindre konkret.

Problemet är mänskliga rättigheter. Rättskyddet, behandlingen av gästarbetare och den nedsatta kvinnosynen är några av sakerna som över huvud taget gör så att dessa länder vill investera i europeisk fotboll. För det är en väg mot acceptans.

Köp ett europeiskt lag, sponsra en uppsjö andra och visa därmed upp din nations godhet. Eller i fallet Abramovitj, visa att du åtminstone själv inte är en av the bad guys.

Som sportjournalisten Erik Niva så träffsäkert lade ut texten i ett avsnitt av sin podcast When We Were Kings:

- Det har inte funnits något mer effektivt PR-verktyg. Vill du transformera din lilla gulfstat när oljan riskerar ta slut, använd fotbollen. Vill du göra dig immun i det politiska kriget som oligark, använd fotbollen.

Personae non gratae i västvärlden kan helt enkelt köpa sig en plats där, genom fotbollen.

Roman Abramovitj och hans dotter Sofia efter Chelseas match mot Sunderland som säkrade PL-titeln för Chelsea. Roman Abramovitj och hans dotter Sofia ser på en fotbollsmatch mellan Chelsea och Sunderland 2017. Bild: AOP / EPA / FACUNDO ARRIZABALAGA

Vad är problemet egentligen? Det blev nyligen klart att Qatar bokstavligen har köpt fotbolls-VM 2022, något många misstänkt redan från början. Qatar fick även ordna den publikmässiga katastrof som var friidrotts-VM förra året. Ryssland fick trots kritik från människorättsorganisationer ordna både OS 2014 och fotbolls-VM 2018, och det sistnämnda mutade man till sig, enligt samma domslut som i qatariernas fall. Kina hade OS 2008, flera olika världsmästerskap sedan dess och nu 2022 står Peking värd för vinter-OS. På pappret ett ställningstagande för att idrott och politik inte hör ihop, i verkligheten ett försök att ändra på folks bild av dessa länder. På klubblagsnivå funkar det likadant: Franska Paris Saint-Germain ägs av Qatar Sports Investment, vars ägare är ett qatariskt statsbolag. Qatar Airways sponsrar flera stora lag i Europa, inklusive AS Roma och FC Barcelona. Manchester City ägs i förlängningen av en medlem av Abu Dhabis kungafamilj och regering, och emiratets flygbolag Etihad Airways sponsrar såväl skjortor som arena. Och även om Dubais shejker har avstått från att köpa en europeisk storklubb sponsrar dess flygbolag (ser vi ett mönster) flera klubbar på kontinenten. Det tar inte slut där; i Qatar ligger ett av världens mest ansedda träningscenter, och även de andra rika arabstaterna erbjuder träningsmöjligheter till klubb- och landslag från det åtråvärda Europa. Barcelonalegenden Xavi Hernández är en stor förespråkare för Qatar, kanske för att han han tränar ett qatariskt lag. Vår egen kung, Jari Litmanen, hamnade ifjol i blåsväder då han i ett uppenbart PR-trick berättade hur bra Qatar är. Och det är inte bara shejkerna och Roman Abramovitj som gör detta. Ryska statsägda energibolaget Gazprom sponsrar Champions League, världens största klubblagsturnering, och flera lag inklusive Schalke från Gelsenkirchen, Röda Stjärnan i Belgrad och så klart Zenit S:t Petersburg.

Att gränsen kommer emot då saudiske kronprinsen Mohamed bin Salman vill köpa Newcastle handlar främst om att den saudiska kungafamiljen bevisligen har händerna blöta i blod. Journalistmord och kriget i Jemen, världens "värsta humanitära katastrof" finns på meritlistan.

Men vad har det för skillnad? Fri marknad, bättre chanser för nya och gamla lag att konkurrera (såvida de följer Financial Fair Play-regler) och för den delen: europeisk fotboll är väl ändå genomkorrumperad (se: FIFA, Uefa) och politik hör väl inte till idrott?

Problemet är att det oavsett hur mycket fotbollsglädje det än finns i Mohamed bin Salman, Gazprom och Förenade Arabemiraten så är det inte det som är huvudsaken. Då skulle de investera i något som ger vinst.

Målet är att sätta sin stat eller sitt företag på världskartan. De vill att européer och den europeiska fotbollens enorma, globala publik ska veta att de finns och se dem som givmilda fotbollsälskare.

Problematiken uppstår då de i och med det samtidigt vill få väst att att glömma att gästarbetare arbetats till döds i Qatar, att våldsam homofobi, rasism och nonchalans inför internationella lagar är vardagsmat i Ryssland, och att Jamal Khasoggi styckmördades på det saudiska konsulatet i Istanbul. För att nämna några småsaker.

Kylian Mbappé kan ju inte gå upp och säga “jag vägrar spela fotbolls-VM i Qatar”

Och de är smarta, konstaterar Johanna Frändén, expertkommentator och journalist för bland annat Aftonbladet.

- Det här har varit en långsam process, det är ju inte bara att helt plötsligt säga nu ska vi ha VM i Qatar. Man köper in sig i en klubb, sedan i en annan klubb och så vidare, tills vi långsamt vant oss vid det här, förklarar Frändén.

Fransmannen Kylian Mbappé är redan världsmästare, vilket han blev i Putins Ryssland. Ska han nästa gång bli världsmästare i shejkernas VM, byggd på blodigt slavarbete? Kylian Mbappé med VM-pokalen Bild: imago/ULMER Pressebildagentur/ All Over Press

- Till slut finns inga fotbollsspelare som kan gå upp och säga “jag vägrar spela fotbolls-VM i Qatar”. Kylian Mbappé, som kanske kommer vara poster boy då, ägs ju av Qatar, allt han gör som fotbollspelare ägs av Qatar så länge han spelar i PSG.

Spelarna har alltså begränsade möjligheter att organisera sig, speciellt då inte heller fans ofta vill att idrottare ska uttala sig om politik. Fansen står också maktlösa, då de kanske redan accepterat att klubben nu styrs av till exempel qatarier.

"Emiraten och Qatar är oskrivna blad"

Nu kan den välinformerade fotbollssupportern vända andra kinden till och hävda att eftersom vi vet om att Saudiarabien mördar journalister har det ingen skillnad om de äger en fotbollsklubb, fajten måste vinnas på andra arenor än de med gräs. Och vi har ju sanktioner mot Ryssland dessutom, så de vet väl redan att vi är sura.

Och faktum är att det går att göra ett case för att byket inte blir rent för till exempel Ryssland eller Abramovitj.

- Jag tror inte det för en enskild person i ett land som Ryssland fungerar, och det tror jag beror på att Ryssland är ett land med så lång historia, negativa och positiva saker som hänger med i vårt allmänna medvetande, hela kalla kriget och så, det försvinner inte i en handvändning, säger Johanna Frändén.

- När det kommer till ett land som Qatar och grannländerna så är de länderna från början så oskrivna blad så vi förknippar inte dem med så mycket annat än till exempel fotbolls-VM i Qatars fall. Så där kan det fungera, tror jag.

Mordet på Khasoggi ger ett ansikte på hur blodig den här regimen är

Att gränsen förvånansvärt nog verkar gå vid att Saudiarabien deltar i ett köp av Newcastle United kanske kan förklaras med samma storleksskillnad. Problematiken kring Qatar är mycket mindre än problematiken kring Saudiarabien.

- Mordet på Khasoggi tillsammans med att hans änka har sagt till Newcastlesupportrarna att inte acceptera köpet ger ett ansikte på hur blodig den här regimen är.

- Men jag är själv förvånad över att gränsen gick här, säger Frändén samtidigt som hon påpekar att det nog förekom protester till exempel då Abu Dhabi köpte Manchester City.

Vad ska vi göra då?

Hur ska man då gå till väga för att "fixa" det här problemet? Att köpa en klubb är inget brott i sig, och det kan vara svårt att aktivera sig och uppmana myndigheter till åtgärder; vilka myndigheter?

Speciellt som finländare (då vi gärna glömmer att Hartwallarenan ägs av ryska oligarker som åtnjutit sanktioner från väst) kan det kännas avlägset med korruption, speciellt inom fotbollen och på en sådan här skala.

En mix av medborgaraktivism och journalistik låter som en bra idé, säger Frändén, men medger att diskussionen inte verkar vakna. Trots flera försök av henne och otaliga andra journalister runt om i världen mullrar debatten endast som ett bakgrundsljud, där inget mer händer än det som hänt i den här artikeln. Kanske det går annorlunda den här gången?