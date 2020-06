Morgonkollen: Färre mänskor dog i Finland än normalt i början av året, ministrar informerar om vårdreformen, i Ryssland ser coronakrisen allt mörkare ut

Vi uppdaterar dig med nattens och morgonens nyheter.

Senaste nytt

I Finland dog färre personer än normalt under årets första veckor, men under våren dog aningen fler. Totalt sett är dödssiffrorna ändå lite under det normala, trots coronaepidemin.

Ministerarbetsgruppen som leds av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (C) har färdigställt sina riktlinjer som gäller vårdreformen. Gruppen väntas i dag berätta mer om hur vårdreformen framskrider och hur social- och hälsovårdstjänsterna ska ordnas i framtiden. Du kan följa med presskonferensen direkt på Yle Arenan med start klockan 10.28.

Hur fungerar drive-in-coronavirustest om man inte har bil, och varför kan det vara bättre att ta bilen än att gå även om du skulle bo granne med testningsstället? Yle Östnyland ringde runt till Borgå, Lovisa och Sibbo för att kolla.

Det totala antalet dödsfall i Rysslands näst största stad S:t Petersburg ökade med 32 procent i maj jämfört med året tidigare. De nya uppgifterna antyder att dödligheten i covid-19 är avsevärt högre än vad som hittills har rapporterats.

Dragkampen om EU:s jättelika återhämtningsfond blottlägger skiljelinjer mellan EU-länderna. Finland håller sig på behörigt avstånd från Sveriges och Danmarks "snålklubb", skriver Svenska Yles korrespondent i Bryssel Rikhard Husu.

År 2019 fyllde Finlands nationalepos Kalevala 170 år och och Finlands äldsta teater, Åbo Svenska Teater, fyllde 180. I samband med jubileet satte Åbo Svenska Teater upp musikteaterversionen Kalevala. Nu finns föreställningen på Yle Arenan.

I landets södra och mellersta delar är det molnigt eller mest molnigt och det kan regna på många håll, i sydväst är det lokalt uppehåll och klarare. Mot kvällen i områdets södra och västra delar blir det uppehåll och klarare, i öster förekommer ännu regnskurar samt möjligen åska på kvällen.

Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 21 grader, under regn något lägre. Varmast är det i sydväst. Svag eller måttlig sydlig till ostlig vind. I öster är vinden lokalt frisk samt byig.

I landets norra del är det mulnande och söderifrån allmänt regn. Dagens högsta temperatur är mellan 13 och18 grader.

Risken för skogsbränder är mycket hög i landskapet Satakunta.

Varning för skogsbrand gäller i landets södra och mellersta delar, landskapen Norra Österbotten och Kajanaland frånsett kommunen Kuusamo och gäller i följande kommuner i Lappland: Simo, Kemi, Keminmaa, Tervola och Ranua.