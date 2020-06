NHL-kolumnen: Åtta finländare har reserverats i topp-3 – de tre pionjärernas skridskor är redan på hyllan

Under spelpausen påtvingad av coronakrisen blickar kolumnen bakåt i NHL-historien. ”Vem?” var frågan när nyheten om NHL:s första blåvita topp-3-reservering kom ut midsommaren 1995. Två år senare var Olli Jokinen ett stort namn redan inför draften och 2002 talades det i Kari Lehtonens fall om ett möjligt förstaval.

Ingen NHL-draft på kommande den här midsommaren. I stället kan alla som älskar lotteriregler spetsa sig på 26 juni, då den första fasen av det tudelade draftlotteriet ska genomföras. Förutom att det kanske inte behövs en andra fas, om de ”rätta” lagen tar hem segern redan i den första fasen. Fortsättning följer.

Håna mig, men jag vill inte riktigt orka tända på den långa transportsträckan till den egentliga draften – som alltså blir av någon gång före årsskiftet. Jag tippar ändå att då det äntligen blir dags, så är det Detroit eller Ottawa som får ropa upp namnet på Alexis Lafreniere.

Hajpen kring draften har blivit så stor under det här årtusendet att allt som har något att göra med den blir stora nyheter. Också i Finland blev reserveringstillfället en riktigt stor grej senast 2016 då Laine – Matthews-diskussionen gick glödhet.

Patrik Laine, Auston Matthews och Pierre-Luc Dubois reserverades sommaren 2016. Tre unga ishockeylöften poserar i sina respektive klubbtröjor. Bild: All Over Oress.

Efter det har en finländare varje midsommar fått sitt namn uppropat bland de tre första med ett mer eller mindre klockrent uttal – och intresset i Finland har varje gång varit enormt.

Det är verkligen länge sedan 1986 då reserveringsnummer 29, Teppo Numminen, var ute i den finska sommaren och tältade med kompisar när NHL-bossarna valde sina kommande stjärnspelare.

Totalt har åtta finländare reserverats bland de tre första. I omvänd ordning är Kaapo Kakko (tvåa), Jesperi Kotkaniemi (trea), Miro Heiskanen (trea), Patrik Laine (tvåa) och Aleksander Barkov (tvåa) de fem senaste. Nu ska det bli en titt på de tre första av sitt slag.

Minns då att fram till år 1995 var Teemu Selänne den finländare som reserverats tidigast – "Teme" var draftens 10:e val sommaren 1988.

NHL:s draft 1995:

”Aj, vem?”

Det var den allmänna reaktionen när nyheten om att en TPS-back som lystrade till namnet Aki-Petteri Berg hade NHL-reserverats med ett lägre nummer än någon finländare innan.

Berg fyllde 18 år först några veckor efter draften och hade spelat sammanlagt 10 matcher i TPS herrlag, utan nämnvärda bedrifter. Det var med andra ord en verklig doldis som i den jämförelsen lämnade exempelvis Teemu Selänne, Jari Kurri, Esa Tikkanen och Saku Koivu långt bakom sig.

Nyckeln till den oväntade midsommarknallen var att tonåringen mätte över 190 cm, vägde cirka 100 kg, var bra på skridskorna och hade ett tungt skott. Det här var 1990-talet, då jättar som bröderna Kevin och Derian Hatcher samt Chris Pronger var vad NHL-klubbarna ville ha.

Bild: imago / All Over Press

Tampa Bays Fredrik Modin och Los Angeles Aki Berg. Tampa Bays Fredrik Modin och Los Angeles Aki Berg. Bild: imago / All Over Press

Ännu mer överraskat blev Hockeyfinland när 18-åringen direkt åkte över till Los Angeles och spelade 51 matcher under sin första NHL-säsong 1995/96. Returbiljetten, som skeptikerna skrev ut direkt när Berg åkte över, blev oanvänd.

Visserligen återvände Aki-Petteri säsongen 1998/99 till Finland och TPS, men det var på egna villkor – Berg och Kings var oense om dollarsumman på kontraktet – och bara för en säsong. Hösten 1999 var han tillbaka i Los Angeles (fast med lägre lön än vad rookiekontraktet gav).

Våren 2006 avslutade den tystlåtna överraskningarnas man sin NHL-karriär lika plötsligt som den hade startat. Berg var endast 27 år när han hade han fått nog av NHL-ståhejet. Speciellt nog fick han av Toronto Maple Leafs motbjudande fans som systematiskt hånade den fåordiga bjässen.

Berg återvände igen till TPS och spelade där fram till 2011. Sedan började mångmiljonären jobba som materialare i TPS och Lejonen. Snacka om en udda karriär.

Bild: Hannu Luostarinen / All Over Press

Efter spelarkarriären tog Aki Berg över ansvaret för utrustningen i TPS. Efter spelarkarriären tog Aki Berg över ansvaret för utrustningen i TPS. Bild: Hannu Luostarinen / All Over Press

Trots 606 matcher för Los Angeles och Toronto Maple Leafs blir den första finländska topp-3-reserveringens karriär ofta stämplad som en besvikelse. Och någon stjärna var han definitivt inte.

Å andra sidan var han en pålitlig, fysisk och slitstark "stanna hemma-back" som radade upp fyra säsonger på raken med minst 75 matcher i Toronto innan han slutade – på sina egna villkor.