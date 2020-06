Unikt rättsfall i Sverige - rättegången mot den tidigare Kinaambassadören inleds idag

I Stockholms tingsrätt inleds en unik rättegång idag mot Sveriges tidigare Peking-ambassadör Anna Lindstedt. Svenska staten har stämt henne för "egenmäktighet vid förhandling med främmande makt". Fallet har också finländska kopplingar.

Åtalet mot Lindstedt handlar om ett möte som hon arrangerade på ett hotell i Stockholm i den 24-25 januari i fjol. I det två dagar långa mötet deltog Angela Gui, dotter till den svenske bokförläggaren Gui Minhai som sitter fängslad i Kina.

Där deltog också den kinesiske affärsmannen och professorn Kevin Liu och John Mewella, affärsman och professor från Sri Lanka. De båda utpekas av flera medier som kinesiska agenter, enligt den svenska åklagaren företräder Liu och Mewella "den kinesiska statens intressen". Båda männen har kopplingar till Finland.

Enligt exempelvis Expressen undervisade Mewella vid Uleåborgs universitet åren 2010 - 2018 och har grundat flera företag i Finland. Dagens nyheter uppger att Liu, i sin tur, ska ha haft sex olika identiteter och nekades svenskt visum flera gånger på grund av falska papper. Däremot lyckades han få ett finländskt visum.

Det uttalade syftet med mötet i Stockholm var att affärsmännen ville diskutera ett jobberbjudande med Angela Gui, men samtalen kom snart att handla om hennes fängslade far. Enligt Angela Gui förespeglades anställningen på villkor att hon slutade kritisera Kina offentligt. Om en lista på tio krav uppfylldes kunde hennes far friges. Sverige skulle också be Kina om ursäkt för sin kritik i fallet.

Plakat i samband med en demontration i Hongkong visar bokförläggaren Gui Minhai (till höger) och hans kollega Lee Bo (till vänster). Plakat i samband med en demontration i Hongkong visar bokförläggaren Gui Minhai (till höger) och hans kollega Lee Bo (till vänster). Bild: AFP / Lehtikuva

Mötet arrangerades alltså av den dåvarande Kinaambassadören Anna Lindstedt, men ingen annan från det svenska utrikesministeriet var på plats. Angela Gui har uppgett att hon kände sig pressad och manipulerad, att hon grät och kände att hon saknade stöd av Lindstedt.

Enligt Gui ska Lindstedt ha försökt övertala henne att gå med på planen och Lindstedt ska också ha sagt att det andra alternativet var att det svenska utrikesministeriet fortsätter med sina förhandlingar, men att det knappast leder någon vart.

Nu står alltså Lindstedt åtalad för egenmäktighet.

Hon har agerat i strid med gällande svensk utrikespolitik

- En ambassadör har en otroligt långtgående behörighet men även för dem finns det en gräns, och vi menar att den gränsen har hon överskridit. Hon har agerat i strid med gällande svensk utrikespolitik, och det får en inte ens en ambassadör göra, säger åklagaren Henrik Olin.

Anna Lindstedt förnekar brott. Enligt försvarets uppfattning har det inte funnits några särskilda instruktioner för hanteringen av fallet Gui Minhai och Lindstedst befogenheter har varit oinskränkta. Det rapporterar Sveriges radio.

Brottet, egenmäktighet i förhandling med främmande makt, har aldrig tidigare prövats i svensk domstol.

Källor: AFP, Sveriges radio, Dagens nyheter, Expressen, Yle