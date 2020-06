Teaterrecension: Slow-tv i 20 timmar – Norppa Live synliggör livets värde bakom premiärfasaden

Vad händer när man som regissören Akse Pettersson vågar ställa den kreativa processen i centrum i stället för produkten? Vad händer om man medvetet undviker det klimaxcentrerade teaterkonceptet och i stället inbjuder publiken till det ofärdiga och fragmentariska?

Projektet Norppa Live med Teater 90 är en 20 timmar lång inbjudan till just det ovannämnda via en livestream som startade klockan 5 en lördagsmorgon under årets digitala teaterträff i Hangö.

Till sitt förfogande har arbetsgruppen ett portabelt studiosystem som finns i en lånad husbil i teaterträffens traditionsenliga hemvist Hangö.

Repetitionerna har skett enbart på distans och också om en del filmsekvenser är filmade på förhand filmas och spelas det mesta in live under en regnig och blåsig dag. Miljöerna är förstås påtagligt bekanta för den som känner till staden.

Spränger gränser för teater

I bakgrunden finns kanske en ramberättelse som utgår från eskapism, flykt och frihet. För den åskådare som inte sitter klistrad 20 timmar vid skärmen, vilket väl knappast så många gör, kan det vara svårt att få tag på den röda tråden utifrån ett dramaturgiskt berättande, även om olika karaktärer återkommer och bildar en form av väv.

När ”händer” det egentligen "saker”. Mycket i livet och konsten sker också i mellanrummen. ― Camilla Lindberg

Den röda tråden hittas i stället utifrån ett nostalgisk melankoliskt stämningsläge med en sorgsen underton, vilket frammanas av ljuset, musiken och ljudmiljöerna som i det här fallet bär en stor del av det som gestaltas på skärmen (Matti Raita).

Vill man genrebestämma och kategorisera konceptet, vilket egentligen är onödigt, ligger Norppa Live snarare närmare en form av konceptuell videokonst än ”teater”.

De nya digitala greppen som epidemin gett upphov till utmanar effektivt alla tidigare gränser för vad som brukar kategoriseras som teater, bildkonst, poesi och så vidare.

I ett ordlöst långsamt universum

Det säger sig självt att upplevelsen av Norppa Live kommer att bli högst individuell, beroende på när åskådaren tittar in i streamen.

Själv råkar jag dyka in under en sekvens där ett rotorblad från en en vindmölla vajar fram och tillbaka över en blå himmel. Den lugnande och repetitiva filmsekvensen återkommer.

Klockan åtta på morgonen passerar regntunga vyer förbi genom en regnvåt vindruta. Det är också lågmält och suggessivt.

Lite senare tar Antonia Ringbom i egen hög person med den digitala publiken på en nostalgisk guidning genom den folktomma staden i en öppen bil.

De mer rörliga ”spelade” scenerna, alternerar med filmsekvenser som består av ordlösa, levande stillbilder, där det enda som händer kanske är en segelbåt som långsamt angör hamn, eller en gren som rör sig i vinden. Det är konstnärligt vackert och poetiskt.

Filmgreppet (Jonatan Sundström) är tillåtande och långsamt accelererande, ibland helt stillastående.

En stressad åskådare, van vid snabba klipp från dagens filmvärld, får vackert finna sig i en gestaltning som utmanar i sin långsamhet. Det här är en form av slow-tv, lite som en viltkamera i skogen. ― Camilla Lindberg

Skådespelarna (Edith Holmström och Markus Riuttu) ger liv åt olika mask- eller filterförsedda karaktärer i monolog- eller dialogform. Stundvis berörande, autentiskt, intimt och naket, stundvis obegripligt, riktningslöst och utdraget.

I en scen förekommer till exempel ett bildmontage med en taxichaufför som samtalar med pappfigurer föreställande skådespelarna Al Pacino och Robert de Niro.

Som en viltkamera i skogen

Kommer det att hända någonting hela tiden under dessa 20 timmar frågar sig mitt övergödda upplevelsecentrerade och produktfixerade jag innan allting börjar? Och visst händer det saker, även om man naturligtvis får tänja på begreppet och omdefiniera det. När ”händer” det egentligen "saker”. Mycket i livet och konsten sker också i mellanrummen.

En stressad åskådare, van vid snabba klipp från dagens filmvärld, får vackert finna sig i en gestaltning som utmanar i sin långsamhet. Det här är en form av slow-tv, lite som en viltkamera i skogen.

Norppa Live är medvetet fragmentariskt, oredigerat, man söker, spanar, famlar, kapitulerar och gör omtagningar. Allt är inte värdefullt, men allt har ett egenvärde i den stund det sker. ― Camilla Lindberg

Utgångsläget har som titeln ankyter också varit att anamma influenser från det populära programmet Norppa live där saimenvikare kan beskådas i realtid på webben.

En fördomsfri och repetitiv konstnärlig lek

Till en början känns inbjudan till konceptet som har karaktären av en lång repetition otydligt och stressande, men efterhand börjar en kontemplativ känsla infinna sig.

Det är när sinnet slutat jaga efter snabba intryck och slutar ställa sig den produktfokuserade frågan ”att vad ska det nu bli av allt det här?”. Vad ska det bli av mig? Det är kanske den fråga som konceptet egentligen ställer? Vad flyr jag undan?

Som åskådare och även konstnär tvingas man ge upp och resignera inför samma faktum som hela livets grundvalar vilar på. Att vi inte alltid kan förstå, ingripa eller styra.

Här finns ett medvetet sökande med samma slags premisser som i all skapande verksamhet. Att det av egentligt värde, föds i den stund vi vågar släppa kontrollen och hänge oss fördomsfritt utifrån barnets lekfulla inställning.

Norppa Live är medvetet fragmentariskt, oredigerat, man söker, spanar, famlar, kapitulerar och gör omtagningar. Allt är inte värdefullt, men allt har ett egenvärde i den stund det sker. Bara för att det är. Och ibland är det tillräckligt.