Utländska säsongsarbetare räddar jordgubbssommaren

Det lär bli jordgubbar också i år, även om skörden som det ser ut nu blir något senare än vanligt. Regeringens beslut att höja antalet säsongsarbetare som tas in i landet välkomnas av odlare. Bärodlaren Anders Lång i Pörtom är beroende av utländsk arbetskraft.

När Yle Österbotten träffade bärodlaren Anders Lång i Pörtom i Närpes slutet av mars var läget mycket osäkert. Ingen visste ifall utländska säsongsarbetare skulle släppas in i landet, och i så fall hur många. Nu, drygt två månader senare, ser det ljusare ut.

– För tillfället har vi tillräckligt med folk så vi klarar det förberedande arbetet, säger Lång.

Liksom många andra bärodlare är Lång beroende av utländsk arbetskraft under somrarna. Under våren har han sysselsatt ett trettiotal personer på odlingarna. Merparten av säsongsarbetarna kommer från Ukraina.

Liksom alla andra som rest in i landet under våren har arbetarna till en början suttit 14 dagar i karantän. Under den tiden har de kunnat arbeta ute på fälten, men hållits åtskiljt.

– Fälten är stora, så de har kunnat vara i olika grupper, berättar Lång.

Anders Lång. Anders Lång bland jordgubbsplantor. Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Sen skörd i år

I slutet av maj beslöt regeringen att sammanlagt 9 000 säsongsarbetare från länder utanför EU får komma till Finland för att arbeta på jordbruk och odlingar från och med den 1 juni. Tidigare hade man begränsat antalet till 4 500 på grund av coronaepidemin.

Trots höjningen är antalet säsongsarbetare lägre än vad som vanligtvis kommer till landet under sommaren. Enligt Migrationsverket kom omkring 11 000 säsongsarbetare från länder utanför EU till Finland under fjolåret.

– Tills plockningen börjar behöver vi fler arbetare. Om det inte blir några fler restriktioner kommer vi antagligen att få hit de som har pappren klara, säger Lång.

Lång har arbetstillstånd för ungefär 200 arbetare, och räknar med att alla ska få komma. Som det ser ut nu börjar skördetiden senare än vanligt i år. Orsaken är den kalla våren.

– Det blir nog inga stora mängder före midsommar, utan det tar kanske till månadsskiftet juni–juli innan vi har några volymer att tala om, säger Lång.

Oro under våren

Johanna Smith är trädgårdsombudsman på Österbottens svenska producentförbund ÖSP. Hon ser positivt på beslutet att höja antalet säsongsarbetare.

– Det är avsevärt fler än vad det var från början. Allt är välkommet, säger hon.

Johanna Smith. Johanna Smith ska provsmaka en tomat i sitt växthus Bild: YLE/Louise Bergman

Smith berättar att många av ÖSP:s medlemmar har tagit kontakt under våren och varit oroliga över läget med säsongsarbetarna. En del odlare har anställt studerande och klarat av vårens arbete på det sättet.

Begränsningen på 9 000 säsongsarbetare tror Smith inte att ska innebära något problem, trots att antalet är lägre än vad som normalt krävs under en sommar.

– Vi hoppas att det räcker till. De indikationer jag har fått från våra medlemmar är att det är lugnt.

Många ansökningar väntar på beslut

För att få komma som säsongsarbetare till Finland från ett land utanför EU krävs ett intyg ifall arbetet pågår i mindre än tre månader. För längre perioder krävs ett uppehållstillstånd.

I sådana fall där det inte krävs visum är det Migrationsverket som behandlar ansökningarna. Gränsbevakningsväsendet övervakar sedan i praktiken att antalet som faktiskt kommer till Finland inte överskrider det tillåtna 9 000.

Tuuli Huhtilainen är resultatområdeschef på Migrationsverket med ansvar för uppehållstillstånd för arbetare. Inte heller hon tror att begränsningen på 9 000 personer ska utgöra något problem, även om det i teorin finns en risk att man beviljar intyg för fler säsongsarbetare än vad som i slutändan får komma in.

– Det är en teoretisk möjlighet, men jag skulle inte spekulera om det, säger Huhtilainen.

Ansökningarna behandlas i ordningsföljd enligt när arbetet inleds. I nuläget har man beviljat sammanlagt drygt 6 500 intyg och uppehållstillstånd för säsongsarbete, och omkring 8 000 ansökningar väntar ännu på beslut.