Veckoslutsläsning: Matproduktion, sociala medier och fotboll

God söndag! Här kommer lite kvällsläsning.

Modern matproduktion behöver importvaror, vilket innebär att vi inte är så självförsörjande i matväg som vi kanske lätt tror, skriver Yle Uutiset. Arbetet vid jordbruk görs i huvudsak med maskiner, vars reservdelar och bränsle sällan kommer från Finland.

Vem ska du följa, vad är okej att gilla? Sociala medier är ungas vardag. – Det kan uppstå starka outtalade normer inom kompisgäng, säger psykolog Jessica Lindman.

I flera år kunde Heidi Foxell inte ens se på fotboll på tv. Nu är hon ligalaget TiPS nya mentala mentor. Jag har aldrig slutat älska grenen, berättar hon för Yle Urheilu. Det efter att ha varit nära döden i flera repriser efter skjutdramat i Hyvinge.

En av de tre finländska kvinnor som förra söndagen återvände från IS-lägret i al-Hol i Syrien är Minna. Hennes pappa är glad att dottern är tillbaka i Finland igen efter sju och ett halvt år i Syrien.

I Finland dog färre personer än normalt under årets första veckor, men under våren dog aningen fler. Totalt sett är dödssiffrorna ändå lite under det normala.