Även om Grönholm höll strålande fart och klarade av att utmana Loeb, hade tränaren Treier redan under säsongen 2006 noterat att allt runtomkring tävlingarna började smaka trä.

– Förarna är alltid på plats på tävlingsorten tre dagar före och skriver noterna. Där märkte man redan året innan att det börjar ta emot. Och den känslan blev allt starkare våren 2007.

– Själva tävlingen, där var det annorlunda. Han skulle säkert köra bra än i dag. Han älskar att tävla. Det var allt det där runtomkring. Det orkade han inte med mera, berättar Treier.

Enligt Grönholm hade även de jämna striderna och förlusterna mot Loeb varit psykiskt uppslitande.

– Det var alltid den där hårda fajten med Loeb. Det var en tiondel hit och en sekund dit. Man var hela tiden på helspänn och stressad. Så tänkte jag att "äh, nu är det bra att sluta".

Även om segerviljan ledde till en hel del misstag var egenskapen – tillsammans med inställningen att aldrig ge upp – nödvändig för att Marcus Grönholms karriär kunde bli så framgångsrik.

Att han ihärdigt fortsatte försöka tills han äntligen som 30-åring fick kontrakt med ett WRC-stall, och att han fortfarande var på topp när han i 39 års ålder bestämde sig för att sätta punkt.

En incident som beskriver envisheten hände i det walesiska rallyt 2003. Ett hjul hade lossnat från bilen och polisen stoppade honom från att fortsätta. Den brittiska lagen förbjöd honom att köra en bil på tre hjul.

– Du kan inte köra vidare med den här bilen, förklarade poliskonstapeln och skakade på huvudet.

– Jag vet att jag inte får, men om du tillåter mig? bad Bosse och viftade med armarna.

– Nej, det är för farligt.

– Jo, men jag kan köra långsamt.

– Du kan inte köra vidare, sorry.

– Jag förstår vad du säger, men jag kan köra. Och jag vill ha det sista ordet.

– Ja, men du får inte köra, avslutade polisen som uppenbarligen tröttnat på den envisa Ingåbon.

Episoden som satte punkt för Grönholms rally minns Christoph Treier med värme.

– Det är precis likt Bosse. Han ger sig aldrig, aldrig, aldrig.

Marcus Grönholm demonstrerar rörelsen han gestikulerade i den legendariska intervjun "up in the ass of Timo".

Bild: Mikael Oivo / Yle

Det som gjort Bosse mest känd utanför rallykretsarna är den upprörda intervjun han gav direkt efter att Timo Rautiainen skadat stjärten under det turkiska VM-rallyt 2004.

Under intervjun hade Bosse inte ännu järnkoll på vad det var som hade fått kartläsaren i våndor under specialetappen.

We had to stop because it came a stone or something through Timo’s seat. Up in the ass of Timo!