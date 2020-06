"Det var hemskt, himla mycket rök och höga eldslågor" - Pentti Vaarimos grannar förlorade sina hem i branden i Ekenäs

Ekenäsbon Pentti Vaarimo skyndade hem till sin bostad när han fick reda på att det brann i hans hemknutar i lördags (6.6). Beskedet om branden kom på telefonen via en bekants bekant.

Synen som mötte honom vid radhuslängan i centrala Ekenäs var hemsk, säger han.

- Himla mycket rök och höga eldslågor. Men det var inte mitt hus som brann så det var lite lugnande.

Pentti Vaarimos bostad ligger i en av grannradhuslängorna som hör till samma bostadsbolag.

Grannen Pentti Vaarimo var lite orolig att branden skulle sprida sig till hans hem. Pentti Vaarimo. Bild: Marica Hildén / Yle

Hur kändes det när du såg grannhuset brinna?

- Det var hemskt tyckte jag. Man har aldrig tänkt att något sådant skulle kunna hända.

Vaarimo har bott i sin bostad i 17 år.

Han säger att de som bor i radhuslängorna på området alla ät lite äldre, men exakt hur gamla kan han inte säga.

Många kom för att titta på branden

Vad gjorde du sedan när du såg att grannhuset brann?

- Jag gick in i min lokal och stängde fönstren att det inte skulle komma rök in. Sedan for jag och kollade här utanför.

Hur var det med dem som bodde i huset, såg du dem?

- Jag såg några enstaka men det var så mycket andra människor också. Största delen var ute och kollade vad som hände.

Larmet gick vid 18-tiden på lördagen. Det finns inte mycket kvar av huset. bild på hög med bränt trä och saker som brunnit upp i en brand i en radhuslänga. Bild: Anna Björkqvist / Yle

I Vaarimos egen bostad luktade det lite rök, men han kunde ändå vara inne.

- Jag for iväg emellanåt och sedan var jag här utanför till halv två på natten och kollade. Då märkte man att de hade det under kontroll, och jag tyckte att jag inte behövde vara rädd för att branden skulle sprida sig till mitt hus.

Gulröda band har placerats runt det branddrabbade huset. En radhuslänga som brunnit, en vit tegelvägg och svarta bräden finns kvar. Bild: Anna Björkqvist / Yle

Vaarimo berättar att han nog var lite rädd för att branden skulle sprida sig.

Hur känns det nu några dagar senare, känner du dig trygg där hemma?

- Inte är det ju roligt sådant här. Om man tänker på dem vars lokaler ha brunnit så allt har ju blivit förstört.

Pentti Vaarimo intervjuades av Marica Hildén.