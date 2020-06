Flygbolag rasar över nya karantänsbestämmelser i Storbritannien

Storbritannien kräver från och med måndag att inresande ska sätta sig i två veckors karantän när man anländer till landet. Reglerna gäller både för invånare och turister, med vissa undantag.

Syftet är att försöka förhindra en andra coronasmittovåg från utlandet. De som bryter mot reglerna kan bli straffade med upp till 1000 pund (1120 euro) i böter.

De som anländer till Storbritannien ska fylla i en blankett på nätet där man uppger adressen var man kommer att bo under karantänstiden.

Man får fortfarande gå och handla nödvändigheter som mat och mediciner under karantänen.

Flygbranschen förargad



Den här åtgärden har väckt protester inom flygbranschen. British Airways, EasyJet och Ryanair har inlett gemensamma rättsliga åtgärder mot den brittiska regeringen.

Enligt flygbolagen är de nya karantänsreglerna både oproportionerliga och orättvisa.

Tidningen The Guardian skriver att flygbolagen är särskilt förargade eftersom det funnits tecken på att regeringen planerar att öppna upp landet allt mera, och det här har fått bolagen att planera in flera flygturer under de kommande två månaderna.

Också Heathrow Airports vd John Holland-Kaye är förargad och säger att karantänsåtgärden riskerar att 25 000 jobb på flygfältet går förlorade.

Det här är nästan en tredjedel av hela personalen på Heathrow Airport.

Irländare och lastbilschaufförer hör till undantagen

Undantag för karantänen görs för flera tjänstesektorer, bland annat inom sjukvården och vägtransporten.

Också resenärer från Irland, Kanalöarna och Isle of Man hör till undantagen.

Källor: STT, AFP, BBC, The Guardian