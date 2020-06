Analys: Hangö Teaterträff 2020 eller Mission: Impossible

Årets Hangö Teaterträff blev ett ambitiöst experiment som från början var något av ett omöjligt uppdrag. En scenkonstfestival som arrangeras helt på distans blir något av en begreppslig självmotsägelse.

Men kanske just tack vare denna omöjliga ansats blev festivalen en lekfull och kreativ utforskning av scenkonstens gränsmarker.

Den finlandssvenska scenkonstfestivalen Hangö teaterträff har ordnats i juni sedan 1992. Men i år var det första gången som festivalen inte kunde arrangeras på plats i Hangö.

I stället valde arrangörerna att sammanställa ett virtuellt festivalprogram som sändes bland annat på Yle Arenan.

Det förändrade förstås festivalens upplägg i grunden men skapade också en möjlighet att pröva helt nya koncept.

Till scenkonstens grundläggande egenskaper hör att skådespelaren är fysiskt närvarande med publiken och att varje föreställning är en unik och förgänglig händelse.

Den konstnärliga ryggmärgsreflexen är förstås att göra uppror mot alla försök att rita upp strikta ramar för konstarter.

Varje förslag till definition finner förstås ett exempel på ett verk som motbevisar det (och om ett exempel fattas kommer det strax att skapas).

Varje regel kan trotsas, men alla regler kan inte trotsas hela tiden om verk på något meningsfullt sätt fortfarande ska kunna kallas för scenkonst.

Något av scenkonstens traditionella egenskaper måste vara igenkännliga för att verket inte mer träffande skulle kunna beskrivas som exempelvis en videoinstallation.

Ur det perspektivet var det intressant se på vilka element av traditionell scenkonst som programutbudet på Hangö Teaterträff valde att bevara då skådespelarens fysiska närhet inte var möjlig.

Den hypnotiskt utdragna livesändningen Norppa-live med teater 90 grader pågick i hela 20 timmar.

Föreställningen saknade en klar berättelse och växlade från drömmande miljöbilder på blommor i regn eller vindmöllors rotorblad, till små scener där skådespelare uppträdde med halvimproviserade scener.

Ensemblen beskrev Norppa-live som en inbjudan att ta del av en skapande process, snarare än en färdig produkt.

Föreställningen var också unik, i bemärkelsen förgänglig. Norppa-live med Teater 90 grader publicerades nämligen inte med resten av festivalsändningarna på Yle Arenan.

Det enda som finns bevarat av föreställningen är de korta snuttar som festivalens huvudsändning visar av produktionen.

Föreställningen Torbjörn Live var en trettio minuters retropastisch på textbaserade datorspel från åttiotalet, där åskådarna fick skriva kommandon åt föreställningens huvudkaraktär i en videochatt.

Resultatet blev som en fyndig sorts improvisationsteater med kantigt spektakulära specialeffekter.

Den tyska teatergruppen She She Pops föreställning Kanon Remote var av det mer reflekterande slaget.

Begreppet ”kanon” avser en uppsättning av verkligt betydelsefulla verk som utgör grunden av ett lands eller en konstarts kulturarv. Vad som hör eller inte hör till kanon är ofta en väldigt omdebatterad fråga.