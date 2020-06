Är midsommarens tågavgångar redan fullbokade? Varför var försäljningen trög i dag? VR svarar på 10 frågor om sommarens tågtrafik

Nu är sommarens tågbiljetter till salu och från nästa vecka sätter VR fler vagnar i trafik. Samtidigt tas restaurangvagnarna i bruk och biljettförsäljningen omarbetas tillfälligt. VR:s kommunikationschef Tatu Tuominen rätar ut frågetecknen kring sommarens resor.

Sommarens tågbiljetter började säljas i dag tisdag den 9 juni, och biljetter kan köpas till avgångar från och med den 15 juni. Hur ser sommarens tågtrafik ut?

– Så gott som normal. På grund av coronapandemin minskade passagerarmängden i början mars med nästan 90 procent jämfört med året innan. Då minskade vi antalet avgångar med ungefär hälften, men nu är avgångarna nästan på normal nivå. I fjärrtrafiken är vi uppe i 85 procent av normalmängden.

Hur långt i förväg kan man nu köpa biljett?

– För hela sommaren. Säsongen för den nuvarande tidtabellen slutar den 9 augusti.

Det förekom problem med biljettförsäljningen i dag morse, berätta mer.

– Det handlade om ett systemfel, som fördröjde laddandet av nya tidtabeller. Felet åtgärdades och nu kan man köpa igen. Biljetterna skulle vara tillgängliga klockan 9, men systemet fungerade som planerat först klockan 10 på VR:s nya kanaler. Vi beklagar djupt fördröjningen.

Enligt Tuominen kunde man egentligen köpa biljetter på förmiddagen på VR:s gamla hemsida, men det dröjde ovanligt länge att ladda sidan. Nu fungerar både den gamla och den nya sidan, men problemet hann orsaka rusning i VR:s kundservice.

Har VR begränsat hur många biljetter kan säljas till en enskild vagn?

– Ingen definitiv begränsning tillämpas, det är alltså möjligt att ett tåg kan vara fullt. Om man undviker rusningsavgångar, är det rätt gott om utrymme i tågen.

– I snitt har en tiondel av platserna sålts. Nätbutiken använder en algoritm för att placera människor glest i tågen. Låter man alltså algoritmen välja plats, så väljer den automatiskt en plats med avstånd till andra passagerare.

Är midsommarens avgångar redan slutsålda? Hur har åtgången varit?

– Tydligen har försäljningen kommit riktigt bra igång, men hur fulla avgångarna är har vi inte siffror på ännu.

Tuominen säger också att VR sätter in fler vagnar under midsommarghelgen. VR uppmanar passagerarna att resa redan under veckan om de kan.

Restaurangvagnarna är åter i bruk från måndagen den 15 juni. Hur tryggar VR passagerarnas säkerhet i dem?

– Vi har ökat take away-möjligheterna i restaurangvagnarnas utbud, och så följer vi regler och riktlinjer som gäller för restauranger.

Återupptas försäljningen med kärror också?

– Ja.

Från nästa måndag måste tågbiljetten tills vidare köpas på förhand. När kan man köpa biljetter ombord på tågen igen?

– Det här upplägget beror på coronan. Det handlar om en tillfällig åtgärd, för att undvika överbokning.

Hur ser ni till att människor som inte är vana vid att använda apparater fortfarande klarar av att köpa tågbiljetter?

– R-kioskerna säljer fortfarande biljetter. VR har också automater, men vill man ha personlig betjäning kan man köpa från R-kioskerna.

Från måndagen sätter VR in 85 procent av sin normala kapacitet. När återgår VR till normalläge igen?

– Det beror på pandemins förlopp. Vi följer läget noga. Som sagt rasade passagerarmängden i mars, och nu är mängden kring 70 procent lägre än året innan. Vi får se hur läget utvecklas och huruvida människor börjar resa igen.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets artikel Ovatko juhannuksen junat jo täynnä? Miksi lipunmyynti takkusi tänään? VR vastaa 10 kysymykseen kesän junaliikenteestä skriven av Pilvi Pitkäranta.