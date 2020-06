- Om man inte vet varifrån smittan kommer kan det hända att man har blivit smittad i kollektivtrafiken eller i matbutiken.

Hon betonar ändå att smittokedjorna är välkändare nu än då smittan först kom till Åbo. I början kom flera av fallen från utlandet och då var det svårare att utreda hur smittan spridit sig. Hon säger också att det är viktigt att komma ihåg att epidemin inte är över ännu.

Vad händer nu när restriktionerna lättas?

Peltoniemi säger att man i Åbo är förberedd på att smittorna eventuellt kan öka nu då restriktionerna har lättats. Ny personal har skolats in och många nya personer kommer att börja jobba med smittspårning i juni. En nätkurs i smittspårning från universiteten har också precis tagits i bruk.

- Det kommer att finnas mer personal med kunskap inom smittskydd och smittspårning, vilket vi kan utnyttja om situationen förvärras under sommaren eller hösten.

Exceptionell vår för vårdpersonal

Tiina Leino är hälsovårdare och arbetar just nu med smittspårning i Åbo. Hon jobbar vanligtvis som skolhälsovårdare, men har under coronaepidemin fått andra arbetsuppgifter.

En vanlig dag går ut på att grundligt intervjua personer som har konstaterats smittade och sedan kontakta personer som möjligtvis kan ha smittats. I jobbet ingår även att ringa till personer som sitter i karantän för att fråga hur de mår och om de till exempel får mat levererad. Hon säger att arbetssituationen under våren har varit mycket speciell.

Det har varit en väldigt annorlunda vår. Det har varit tungt att anpassa sig till att hela tiden vara beredd på att något nytt kan hända.

Leino hoppas på att få ta semester snart, men säger också att man inte kan vara helt säker på hur sommaren kommer att se ut.

- Om läget förändras är det klart att man är beredd på att jobba. Vi har under våren skolat in ny personal som kommer att arbeta under sommaren, så förhoppningsvis hålls läget stabilt så att alla får ha semester.