Nordkorea bryter all kommunikation med Sydkorea - de ballongburna regimkritiska flygbladen är knappast den enda orsaken

På tisdag morgon svarade inte nordkoreanska myndigheter på de dagliga kontrollsamtal som görs på den särskilda telefonlinjen mellan Nord- och Sydkorea. Inget svar heller på den militära jourlinjen, uppger den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap.

Då hade Nordkorea låtit meddela att man stoppar kontakterna via de här telefonlinjerna som ett första steg mot att bryta all kontakt med Sydkorea.

Enligt den statliga nordkoreanska nyhetsbyrån KCNA hade beslutet fattats av centralkommittén för det statsbärande partiet, Koreas arbetarparti, på ett möte där Kim Yo-jong deltog, bland andra.

Kim Yo-jong är syster till Nordkoreas ledare Kim Jong-Un och har fått en allt mer framträdande position i landets politiska ledning under den senaste tiden.