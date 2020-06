President Trump vill inte skära ner på polisens finansiering – "99 procent av poliserna är fantastiska människor"

USA:s president Donald Trump säger att största delen av poliserna är "fantastiska människor" och att man inte skär ner på polisens finansiering. Det här efter att flera krävt mindre finansiering för polisen som följd av flera fall av polisbrutalitet mot svarta.

– Det är helt klart att vårt polissystem i Minneapolis och i flera andra ständer runtom i USA inte skyddar alla i vårt samhälle, säger Lisa Bender, ordförande i Minneapolis stadsfullmäktige.

Hon är en av dem som vill upplösa polisavdelningen i staden. President Donald Trump vill ändå inte skära ner på varken polisens finansiering eller polisen i sig.

– Vi kommer inte att skära ner på polisens finansiering, och inte på antalet poliser. Man ska inte upplösa polisen – polisen har låtit oss leva i fred, säger han.

Trump har kritiserat protesterna som uppstått efter att George Floyd, som var obeväpnad, dödades av polis. Massvis av Black Lives Matter-protester har hållits i såväl USA som utomlands.

– Största delen av poliserna är fantastiska människor och de gör ett fantastiskt jobb, säger Trump.

Lokala förändringar i polisens verksamhet sker ändå, till exempel i Minneapolis där Floyd dödades.

Enligt Lisa Bender var Floyds död ett uppvaknande som visar att polisen inte skyddar alla.

– Vi, som polissystemet fungerar för, måste ta ett steg åt sidan och föreställa oss hur det skulle kännas att leva i en verklighet där ett samtal till polisen kan leda till mer skada än nytta, säger hon.

Hon säger att stadsfullmäktige förnyar polissystemet och att man jobbat med den här förändringen redan i flera år.

– Grunden till arbetet finns redan.

President Trump kallar det här beslutet för "motsatsen till att vara framsynt". Flera delstater har fått hjälp av nationalgardet för att tygla protesterna och enligt Trump fungerade det här "som magi".

President Trump sade under presskonferensen på måndagen att problemen i polissystemet endast beror på några "dåliga äpplen".

– Vi vill vara säkra på att vi inte har några dåliga poliser och ibland ser vi hemska saker som vi sett nyligen, men jag skulle säga att 99,9 procent, nej 99 procent, av poliserna är fantastiska människor och de gör ett arbete som slår alla rekord, säger han.

Han säger att landets brottsstatistik för tillfället visar "de bästa siffrorna vi haft i historien".

– Det finns en orsak för färre brott: det är för att vi har bra poliser. Jag är mycket stolt över dem.

Justitieminister William Barr är däremot mer förstående när det kommer till kritiken mot polisen.

– Vi förstår till fullo att misstro till polisen finns bland den afroamerikanska befolkningen, men jag är optimistisk för framtida reformer.

Trump säger att man kommer diskutera idéer och koncept i fråga om polisens verksamhet, men att skära ner på finansieringen eller att "ge upp den bästa polisverksamheten" kommer inte på fråga.

– Jag antar att vissa städer kommer försöka ändra på polisens verksamhet och skära ner, men det kommer att bli en mycket, mycket sorglig situation.

Också tidigare vicepresidenten och Demokraternas presidentkandidat Joe Biden säger att man inte ska skära ner på polisens finansiering.

– Men jag stöder ett akut behov av en reform av verksamheten.